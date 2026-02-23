Bir haftada 25 bin 250 araç denetledi
Jandarma trafik ekipleri bir haftada 25 bin 250 araç denetledi
Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince 16-22 Şubat 2026 tarihleri asında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 25 bin 250 araç kontrol edildi. Bin 296 sürücüye trafik idari para cezası tutanağı düzenlendi.
Jandarma trafik ekipleri tarafından ayrıca 2 bin 103 sürücüye trafik eğitimi verilirken, 23 sürücünün sürücü belgesi geçici olarak geri alındı, 165 araç trafikten men edildi.