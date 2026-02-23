  • İSTANBUL
Gündem Bir haftada 25 bin 250 araç denetledi
Gündem

Bir haftada 25 bin 250 araç denetledi

Jandarma trafik ekipleri bir haftada 25 bin 250 araç denetledi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince 16-22 Şubat 2026 tarihleri asında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 25 bin 250 araç kontrol edildi. Bin 296 sürücüye trafik idari para cezası tutanağı düzenlendi.

Jandarma trafik ekipleri tarafından ayrıca 2 bin 103 sürücüye trafik eğitimi verilirken, 23 sürücünün sürücü belgesi geçici olarak geri alındı, 165 araç trafikten men edildi.

 

