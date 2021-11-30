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Gündem Bir hafta önce dansöz oynatıyordu.. Şimdi bak şu dediklerine!
Gündem

Bir hafta önce dansöz oynatıyordu.. Şimdi bak şu dediklerine!

İzinsiz Ticaret Bakanlığı logosunu kullanarak sözde “gala” organizasyonunda dansöz oynatan Züccaciyeler Derneği Başkanı Mesut Öksüz, şimdi ise “Züccaciyede tedarik durma noktasında. Yakında rafa konulacak ürün bulunamayacak.” iddiasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 17:01:00 -
Bir hafta önce dansöz oynatıyordu.. Şimdi bak şu dediklerine!

Ticaret Bakanlığı’nın logosunu izinsiz olarak kullandığı etkinlikte ‘dansöz’ oynatarak büyük bir skandala neden olan ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz’den yine skandal bir açıklama geldi. 

Mesut Öksüz ‘dansöz’ oynattı!

Züccaciyeler Derneği (ZÜCDER) geçtiğimiz günlerde Antalya’da ‘dansözlü’ bir etkinlik düzenledi. 8. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici-Marka Buluşmaları organizasyonun ‘gala’ gecesinde ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz dansöz oynattı. 

Bu sözlerle ‘dansözlü’ eğlenceyi savundu

Öksüz, ‘Dansöz’ oynatılmasını “Siz Arjantin'den Uzakdoğu'dan Avrupa'dan dev katılımcılar getirin böyle haber olun. Basın mensupları da oradaydı, herkes eğlendi.” sözleriyle savundu. 

İzinsiz olarak Ticaret Bakanlığı’nın logosunu kullanmışlar

Mesut Öksüz’ün başkanlığını yaptığı Züccaciyeler Derneği tarafından Antalya’da düzenlenen skandal eğlence programında Ticaret Bakanlığı’nın logosu da kullanıldı. ‘Dansözlü’ etkinlikte Ticaret Bakanlığı’nan logosunun kullanılmasına soruşturma başlatıldı. Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Ticaret Bakanlığı'nın yemek organizasyonu ve eğlence gibi bir desteği bulunmamaktadır. Bakanlığımızın onayı ve bilgisi dışında Bakanlık logosunu kullananlar hakkında da gerekli idari incelemeler başlatılacaktır" denildi. 

‘Dansöz’cü başkan Mesut Öksüz “Yakında rafa konulacak ürün bulunamayacak!”

Ticaret Bakanlığı’nın logosunu izinsiz olarak kullanılan etkinlikte üstelik ‘dansöz’ oynatarak büyük bir skandala imza atan ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, bir hafta önce yaşanan skandalı unutarak “Züccaciyede tedarik durma noktasında. Yakında rafa konulacak ürün bulunamayacak” iddiasında bulundu. 

 

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