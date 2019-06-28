0553 313 94 23

Bir güzel haber daha! Ekonomik Güven Endeksi yükseldi

Ekonomik verilerde ibre olumlu havaya döndü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

28 Haziran 2019 Cuma 12:27
Bir güzel haber daha! Ekonomik Güven Endeksi yükseldi

Ekonomik verilerde ibre olumlu havaya döndü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi, bu ay geçen aya göre yüzde 7,6 artarak 83,4’e yükseldi. Haziran ayında tüketici güven endeksi 57,6, reel kesim güven endeksi 99,6, hizmet sektörü güven endeksi 85,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi 93,2 ve inşaat sektörü güven endeksi 50,4 değerine çıktı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 12:27
  1. Ekonomik veriler
  2. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
  3. ekonomik güven endeksi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ÇAYKUR, yaş çay bedellerini ödüyor!
    1. ÇAYKUR, yaş çay bedellerini ödüyor!
    2. Başkan Afrin Gazisini makam aracı ile..
    3. Akdeniz Üniversitesi’nde Uluslararası..
    4. SÜ Tıp Fakültesi 12. dönem mezunlarını..
    5. Vali Dağlı sanayi kuruluşlarını..
    6. 20 yaş dişlerine dikkat
    7. Gökyüzü uçurtmalarla şenlendi
    8. Paris’e DEAŞ bayrağı dikildi
    9. Ekonomik sıkıntılara karşı okunacak..
    10. Servetiye Cephesi Şehitleri anılacak
    11. Erzincan’da trafik kazası: 6 yaralı
    12. 18 yıl sonra ilk sesi duydu
    13. Denizli'de göğsünden bıçaklanmış halde..
    14. Hasan Taşkın’dan Yeni Yargı Reformu..
    15. Ağlamasın diye halının altına koydu,..
    16. Kartepe gebe eğitim sınıfı açıldı
    17. TOKİ’nin Silivri’de yaptığı konutlar..
    18. ABD konsolosluğu çalışanı Metin Topuz..
    19. Zonguldak Belediyesi ’halk günü’..
    20. Siirt’te Çocuk Koruma İl Koordinasyon..
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    İmamoğlu'ndan 'köprü çalışması' açıklaması
    İmamoğlu'ndan 'köprü çalışması' açıklaması

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!