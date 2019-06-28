Bir güzel haber daha! Ekonomik Güven Endeksi yükseldi
Ekonomik verilerde ibre olumlu havaya döndü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.28 Haziran 2019 Cuma 12:27
Ekonomik verilerde ibre olumlu havaya döndü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi, bu ay geçen aya göre yüzde 7,6 artarak 83,4’e yükseldi. Haziran ayında tüketici güven endeksi 57,6, reel kesim güven endeksi 99,6, hizmet sektörü güven endeksi 85,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi 93,2 ve inşaat sektörü güven endeksi 50,4 değerine çıktı.
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