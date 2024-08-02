Bir günde uçuşa geçti: Altın fiyatlarında tırmanış var!

Uzmanlar yıl sonunda 3 bin lira olacak diyordu; şimdi hedefler değişti altın yıl sonunda 3 bin 200 lira olacak diye düğmeye basıldı. Altın yatırımcısının yüzü gülüyordu, bir anda şoke oldu. Fiyatlar bir anda çakıldı, 140 lira birden düştü. Temmuz ayında 2650 lira seviyelerinden 2 bin 500 liraya kadar indi. İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada 2 Ağustos 2024 Cuma günü altın fiyatları.

Peş peşe rekorlar kırması beklenen ve 3000 dolara çıkacağı ön görülen ons ve gram altın ralliye başladı. 2660 lirayı gören ve tarihi rekor kıran altın bir anda çöktü.

Altın yatırımcısını şoke eden düşüş devam edecek mi? Altın fiyatları tekrar ne zaman çıkışa geçecek?

Gram altın dün piyasalarda 2.602,92 TL'den, çeyrek altın 4.301 TL'den, yarım altın ise 8.594 TL'den kapanış yaptı.

Peki 2 Ağustos 2024 Cuma günü gram, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada altın fiyatları

2 AĞUSTOS 2024 DOLAR, EURO VE STERLİN KAPALIÇARŞI'DA NE KADAR?

Dolar alış satış : 32.9540 TL / 33.1400 TL

Euro alış satış: 35.5310 TL / 35.8090 TL

Sterlin alış satış: 41.6770 TL / 42.1240 TL

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2 AĞUSTOS 2024 DOLAR, EURO VE STERLİN SERBEST PİYASADA NE KADAR?

Dolar alış satış : 33,1539 TL / 33,1717 TL

Euro alış satış: 35,8622 TL / 35,8732 TL

Sterlin alış satış: 42,2268 TL / 42,2482 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış / satış: 2.625,47 TL / 2.625,94 TL

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış / satış: 2.464,53 Dolar / 2.464,90 Dolar

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış / satış: 4.254 TL / 4.337 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış / satış: 8.534 TL / 8.667 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış / satış: 16.983 TL / 17.198 TL

GREMSE ALTIN NE KADAR?

Gremse altın alış / satış: 41.822,03 TL / 42.789,93 TL

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış / satış: 17.251,59 TL / 17.691,74 TL

GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN KAPALIÇARŞI FİYATLARI 2 AĞUSTOS 2024

Gram altın alış satış : 2612.53 TL / 2656.41 TL

Çeyrek altın alış satış: 4253 TL / 4332 TL

Yarım altın alış satış: 8535 TL / 8658 TL