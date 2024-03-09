Bir gün rakı masasında bir gün tekkede olanlar göz boyayamadı! Risale-i Nur Meşveret Cemaati’nden Cumhur İttifakı’na destek
Risale-i Nur Meşveret Cemaati, 2024 mahalli seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini duyurdu.
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Hayatını Kur’an-ı Kerim’in tefsiri ve İslam dininin öğrenilmesi yoluna adayan, Risale-i Nur külliyatı ile birçok dini meseleye ışık tutan ve bu uğurda yıllarca kemalist zulme maruz kalarak ömrünü zindanda geçiren, kemalist rejim tarafından defalarca zehirli iğnelerle öldürülmeye çalışılan Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin talebeleri, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi kararlarını açıklamaya devam ediyor.
Beziüzzaman’ı yıllarca susturmaya çalışan CHP zihniyetine karşı Cumhur İttifakı’nı destekleme kararı alan Risale-i Nur Sözler Cemaati’nin ardından, bir cemaatten daha açıklama geldi.
Risale-i Nur Meşveret Cemaati, önümüzdeki yerel seçimlere dair duyuru yayınladı.
Duyuruda, “31 Mart 2024 mahalli seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensip ettikleri adayları desteklediğimizi aziz milletimizin nazar-ı dikkatine arz ediyoruz.” denildi.
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İşte duyurunun tam metni: