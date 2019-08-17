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Bir gün önceden kalan pilav yenir mi?

Bu soru size ilginç gelmiş olabilir. Muhtemelen her evde bir gün önceden kalan pilav ısıtılarak tüketilir. Peki, ama bu durumun birçok sağlık sorununa yol açtığını söylesek bayat pilavı yeme fikrini aklınızdan geçirir misiniz?

17 Ağustos 2019 Cumartesi 15:15
Bir gün önceden kalan pilav yenir mi?

Türk mutfağında pirinç pilavının yeri bambaşkadır. Her ne kadar kalori bakımında göz korkutsada bu leziz yemekten vazgeçemeyiz. Ana yemeklerin olmazsa olmazı pilav birçok evde neredeyse gün aşırı pişer. Kimi zaman öğle kimi zaman ise akşam yemeği için hazırlanan pilav artınca ise buzdolabındaki yerlerini alır. Günlerce buzdolabında duran hatta ısıtarak salatalarda bile kullanılan bu pilavlar ise tehlike saçıyor. Neden mi?

Bakteriler hızlı çoğalıyor

Aslına bakılırsa pirinç doğru koşullarda korunmadığında son derece önemli sağlık sorunlarına yol açar. Uzmanlar pilav piştikten bir saat içinde hızlıca dolaba kaldırılması gerektiğini vurguluyor. Pişen ve tezgah üstünde ılınmaya bırakılan pilav yaklaşık bir saatin ardından bakteri üretmeye başlıyor. Saatler boyunca mutfak tezgahında bekleyen pilavı yediğinizde gıda zehirlenmesi veya ishal sorunu yaşamanız son derece olası. Kış aylarında bile pilavın hızlıca buzdolabına kaldırılması gerekiyor.

24 saat kuralı

Uzmanlar bayat pilavın sağlık sorunlarına yol açmaması için buzdolabında maksimum 24 saat bekletilmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca pilav tekrar tekrar kesinlikle ısıtılmamalı. Piştikten sonra dolaba kaldırılan pilav 24 saat içinde bir kez ısıtılabilir.

Az pişirmek önemli

Gıda zehirlenmesi sorunu yaşamak istemiyorsanız; pilavı yetecek miktarda pişirip, piştikten sonra bir saat içinde tüketmek gerekiyor. Ayrıca pirinç uygun koşullarda saklanmadıysa pilav yapılırken ısıyla birlikte bacillus cereus adı verilen bir bakteri ortaya çıkıyor. Bu ise son derece ciddi sorunlara yol açabilecek bir bakteri. Bu nedenle bayat pilav yememeye özen gösterdiğiniz gibi bayat pirinç kullanmama hususunda da dikkatli olmanızda yarar var.

 

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 15:15
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