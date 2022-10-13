Bir gün “Fakülteler çok, kapatın” diğer gün “halk cahil”!
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Bir gün “Fakülteler çok, kapatın” diğer gün “halk cahil”!" başlıklı yazısı...
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, AK Parti'ye muhalefet etmek için üniversite açılmasını eleştiren muhaliflerin, Türk halkının cahil olduğunu savunup eğitim eleştirisi yapmasına tepki gösterdi.
Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...
Metin Akpınar yine sahnede..
“Tiyatro sahnesinde değil, film sahnesinde hiç değil” diyeceğim ama.
Diyemiyorum.
Çünkü rolünü oynuyor..
“Sanatçı tarafsız olur. Sanatçı yalaka olmaz” diye kurdukları tezgahta, artık gizlemiyorlar, açıktan muhalefetin yalakası olduklarını itiraf ediyorlar..
Düne kadar AK Parti içindekilere dahi, şirinlik yapıp, “Aman ayrılmayın” diyorlar.
Sonra dönüp, “Sanatçı partiler üstüdür. Sanatçı muhaliftir.. Yanlış anlamayın” diyorlar.
Yanlış anlamıyoruz zaten.
Sizleri çok iyi anlıyoruz..
Demokrasi dediniz.
Şimdi “Halkın cahil olduğu”nu söyleyerek, “onların oyuna da bakılmaz” demeye getiriyorsunuz..
“Seçim” dediniz..
Şimdi “adam % 51 oy alıyor. Türkiye cahil” diyorsunuz..
Halk CHP’yi seçerse..
Hatta AK Parti’den ayrılanlarla birlikte kurulan ittifakı seçerse..
Halk alim olacak.
Halk, içinden çıkan Tayyip Erdoğan’ı seçerse, “cahil” olarak nitelendirilecek..
Kafa yapıları bu..