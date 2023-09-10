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Sosyal Medya Bir grup faşist İzmir’li kadın ve çocuk sığınmacılara çirkin saldırdı! Fiziksel şiddet uygulayarak otobüsten attılar
Sosyal Medya

Bir grup faşist İzmir’li kadın ve çocuk sığınmacılara çirkin saldırdı! Fiziksel şiddet uygulayarak otobüsten attılar

Yeniakit Publisher
2023-09-10 10:48:00 - 2023-09-10 11:00:25

Seyir halindeki otobüsün içerisinde bulunan Suriyeli 3 kadın ve çocukları fiziksel şiddet ve hakarete uğradı. Dur durak bilmeyen saldırı sonrasında sığınmacılar otobüsten atıldı.

Türkiye’de sığınmacı öfkesi çirkin boyutlara ulaşmaya devam ediyor.

İzmir Gediz’de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Suriye uyruklu 3 kadın, halk otobüsünde korkunç bir saldırıya uğradı.

Kadın ve çocuklara saldırı

Fazlaca kalabalık halde ilerleyen otobüsün içerisindeki 3 kadın bir anda hakaret ve fiziksel şiddete maruz kaldı.
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Yanlarındaki çocuklar da saldırı sırasında tartaklanırken, nabızlar giderek yükseldi.

Otobüsten aşağı attılar

Kavga, çocukların ağlama seslerine rağmen sona erdirilmezken, 3 kadın ve çocuklar otobüsten aşağı atıldı.

Öfkesi bir türlü dinmeyen kişiler, otobüsten aşağı attığı Suriyelilerin arkasından "oh" çekmeye başladı.

Yaşanan anlar otobüste bir başka kişi tarafından kayda alındı.

Sosyal medyada birçok kullanıcının paylaştığı olay, ciddi tepkilere neden oldu.

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Yorumlar

Resat

Ne tesadüf Yunan’da böyle yapıyor

Bülent

... İzmirmiydi burası. Unuttumda.Yok be g.vur bile yapmaz bunların yaptıklarını, k.malist... IZMIR
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
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