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Gündem Bir gecede 3 işyerini soydular yakalandılar, mahkeme serbest bıraktı, şimdi ise yakalama kararı çıkarıldı
Gündem

Bir gecede 3 işyerini soydular yakalandılar, mahkeme serbest bıraktı, şimdi ise yakalama kararı çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2023-08-23 17:30:00 -
Bir gecede 3 işyerini soydular yakalandılar, mahkeme serbest bıraktı, şimdi ise yakalama kararı çıkarıldı

Bir gecede 3 işyerini soydular yakalandılar, mahkeme serbest bıraktı, şimdi ise yakalama kararı çıkarıldı

İzmir’in Bornova ilçesinde, bir gecede 3 iş yerinden soygun yaptıktan sonra yakalanan ve çıkarıldıkları mahkemece serbest kalan şüpheliler için yakalama kararı çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz çarşamba gecesi, çalıntı bir motosiklet ile önce bir pide salonundan bağış kutusu, dizüstü bilgisayar ve kasadaki bir miktar para ile iş yeri içerisindeki motosikleti çalarak kaçan 2 şüpheli, daha sonra otomatik kepengi zorlayarak açıp içeriye girdikleri tekel bayisinden 200 bin lira ile 2 cep telefonu çalmıştı. Son olarak bir mahalle bakkalının kapısını kırarak içeriye giren şüpheliler, buradan da kahve, çakmak, yazarkasa fişi ve şarj makinesini çalmıştı. 3 farklı iş yerlerinden geçekleştirilen soygun anlarının güvenlik kameralarına inceleyen polis ekipleri, kimliklerini tespit ettikleri E.D. ve Y.A.Y.'yi kıskıvrak yakalamış, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece serbest kalmıştı.

Yakalama kararı çıkarıldı


Şüphelilerin serbest kalmasının ardından çalışma başlatan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şahıslar hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Polisin şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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Yorumlar

yusuf can

hakim bıraksın snra yakalama emri ver pols sil baştan yapsın jaraı verenler hakkında incelene yaplmalı
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