Bir gece veya akşam yoğur sabah pişir! Puf böreği (Bulut gibi hafif) nasıl yapılır, malzemeleri! İşte notlar
Sadece bir gece yoğur... Bu akşam sevdiklerinize ve kendinize özel bir sürpriz yapın! Birçok kişinin bayılarak yediği su böreği nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?" sorusunu merak ediliyor. Araştırmaya başladı. İşte su böreği tarifi!
Akşam Yoğur Sabah Pişir Puf Böreği (Bulut Gibi Hafif) Tarifi İçin Malzemeler
50 gr margarin veya tereyağı (eritilmiş)
1 adet yumurta
1 çay bardağı yoğurt
1 çay bardağı su
1, 5 yemek kaşığı sirke
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
1 çay kaşığı tuz
Aldığı kadar un(3, 5-4 su bardağı, bardak ölçüsü 200 ml)
Kızartmak için
Sıvı yağ
İç harcı;
Beyaz peynir, çökelek maydanoz
(istediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz)
Akşam Yoğur Sabah Pişir Puf Böreği (Bulut Gibi Hafif) Tarifi Nasıl Yapılır?
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Bulut gibi hafif çıtır ve kolay bir puf böreği. Hamurunu ve iç harcını geceden veya akşamdan hazırlayıp sabah pişirebilirsiniz.
Öncelikle yumurta, yoğurt, su, eritilmiş margarin, kabartma tozu, sirke ve tuz yoğurma kabına alınır. Karıştırılır.
Yavaş yavaş un ilavesiyle ele yapışmayan yumuşak ve özlü bir hamur yoğurulur.
Hemen yapacaksanız 1 saat dinlendirilir yada akşamdan yoğrulur. Üzeri kapatılır. Dolapta bekletilir.
Sabah unlanmış düz bir zeminde hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler alınır. Yuvarlanır.
Merdaneyle bıçak sırtı kalınlığında açılır.
Açılan bezenin yarısına 1 yemek kaşığı iç harç konulur.
Diğer yarısı üzerine kapatılır. Kenarları ruletle kesilir.
Yapılan börekler bir bez üzerine konur. Üzeri bezle kapatılır.
Kızgın yağda ilk yapılan börekten başlayarak arkalı önlü kızartılır.
Afiyet olsun.