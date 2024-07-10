  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'nin rolüne yeterince yatırım yapmadık! Ülkesi ve NATO'ya böyle tepki gösterdi!

TÜBİTAK’tan süper bilgisayar tanıtım töreni!

F-35 ve F-15' ait 250 GB veri sızıntısı Telegram’da yayınlandı!

Konser parası, tablo parası, Roma gezisi derken para bitti! İnternetten satılık İBB

Renault’ta otomobiller 1 milyon TL’nin altında! Kampanyalı indirimi açıklandı!

ASELSAN KAP'a yeni şirket kararını bildirdi: yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı deyip ilan etti!

Dev sanayi şirketi iflasın eşiğinde: 2 ay süre verildi

Sadece bir günde 6853 arıza! Otobüs değil trajedibüs

Saygı Öztürk’e okkalı cevap! Sarık takıp ve cübbe giyip sen de gitsene

Boykot etmeyenler işte şimdi yandı! Coca Cola'da tespit edildi, marketlerden acil olarak toplatılıyor
Kadın - Aile Bir gece veya akşam yoğur sabah pişir! Puf böreği (Bulut gibi hafif) nasıl yapılır, malzemeleri! İşte notlar
Kadın - Aile

Bir gece veya akşam yoğur sabah pişir! Puf böreği (Bulut gibi hafif) nasıl yapılır, malzemeleri! İşte notlar

Yeniakit Publisher
2024-07-10 19:40:00 - 2024-07-10 23:22:20
Bir gece veya akşam yoğur sabah pişir! Puf böreği (Bulut gibi hafif) nasıl yapılır, malzemeleri! İşte notlar

Sadece bir gece yoğur... Bu akşam sevdiklerinize ve kendinize özel bir sürpriz yapın! Birçok kişinin bayılarak yediği su böreği nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?" sorusunu merak ediliyor. Araştırmaya başladı. İşte su böreği tarifi!

Akşam Yoğur Sabah Pişir Puf Böreği (Bulut Gibi Hafif) Tarifi İçin Malzemeler

50 gr margarin veya tereyağı (eritilmiş)
1 adet yumurta
1 çay bardağı yoğurt
1 çay bardağı su
1, 5 yemek kaşığı sirke
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
1 çay kaşığı tuz
Aldığı kadar un(3, 5-4 su bardağı, bardak ölçüsü 200 ml)
Kızartmak için

Sıvı yağ
İç harcı;

Beyaz peynir, çökelek maydanoz
(istediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz)

Akşam Yoğur Sabah Pişir Puf Böreği (Bulut Gibi Hafif) Tarifi Nasıl Yapılır?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bulut gibi hafif çıtır ve kolay bir puf böreği. Hamurunu ve iç harcını geceden veya akşamdan hazırlayıp sabah pişirebilirsiniz.

Öncelikle yumurta, yoğurt, su, eritilmiş margarin, kabartma tozu, sirke ve tuz yoğurma kabına alınır. Karıştırılır.
Yavaş yavaş un ilavesiyle ele yapışmayan yumuşak ve özlü bir hamur yoğurulur.
Hemen yapacaksanız 1 saat dinlendirilir yada akşamdan yoğrulur. Üzeri kapatılır. Dolapta bekletilir.
Sabah unlanmış düz bir zeminde hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler alınır. Yuvarlanır.
Merdaneyle bıçak sırtı kalınlığında açılır.
Açılan bezenin yarısına 1 yemek kaşığı iç harç konulur.
Diğer yarısı üzerine kapatılır. Kenarları ruletle kesilir.
Yapılan börekler bir bez üzerine konur. Üzeri bezle kapatılır.
Kızgın yağda ilk yapılan börekten başlayarak arkalı önlü kızartılır.
Afiyet olsun.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23