Bir gece veya akşam yoğur sabah pişir! Puf böreği (Bulut gibi hafif) nasıl yapılır, malzemeleri! İşte notlar

Akşam Yoğur Sabah Pişir Puf Böreği (Bulut Gibi Hafif) Tarifi İçin Malzemeler

50 gr margarin veya tereyağı (eritilmiş)

1 adet yumurta

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı su

1, 5 yemek kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

Aldığı kadar un(3, 5-4 su bardağı, bardak ölçüsü 200 ml)

Kızartmak için

Sıvı yağ

İç harcı;

Beyaz peynir, çökelek maydanoz

(istediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz)

Akşam Yoğur Sabah Pişir Puf Böreği (Bulut Gibi Hafif) Tarifi Nasıl Yapılır?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bulut gibi hafif çıtır ve kolay bir puf böreği. Hamurunu ve iç harcını geceden veya akşamdan hazırlayıp sabah pişirebilirsiniz.

Öncelikle yumurta, yoğurt, su, eritilmiş margarin, kabartma tozu, sirke ve tuz yoğurma kabına alınır. Karıştırılır.

Yavaş yavaş un ilavesiyle ele yapışmayan yumuşak ve özlü bir hamur yoğurulur.

Hemen yapacaksanız 1 saat dinlendirilir yada akşamdan yoğrulur. Üzeri kapatılır. Dolapta bekletilir.

Sabah unlanmış düz bir zeminde hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler alınır. Yuvarlanır.

Merdaneyle bıçak sırtı kalınlığında açılır.

Açılan bezenin yarısına 1 yemek kaşığı iç harç konulur.

Diğer yarısı üzerine kapatılır. Kenarları ruletle kesilir.

Yapılan börekler bir bez üzerine konur. Üzeri bezle kapatılır.

Kızgın yağda ilk yapılan börekten başlayarak arkalı önlü kızartılır.

Afiyet olsun.