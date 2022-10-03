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Dünya 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözü titretmeye devam ediyor! Halka çağrı yaptılar
Dünya

'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözü titretmeye devam ediyor! Halka çağrı yaptılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri Yunanistan'da etkisini sürdürüyor. Halka çağrı yaptılar.

Yeniakit Publisher
2022-10-03 02:44:00 -
'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözü titretmeye devam ediyor! Halka çağrı yaptılar

Türkiye ve Yunanistan arasında Ege'de yaşanan gerginlik devam ediyor. Yunanistan'ın Türk F-16'larını taciz etmesi, daha sonrasında ise Amerikan menşeili silahların adalara konuşlandırılması Türk tarafında büyük tepkiye neden oldu.

"Bir gece ansızın gelebiliriz"

Yunanistan'ın hamlelerine Türkiye'nin cevabı da gecikmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege konusunda, "Bir gece ansızın gelebiliriz" diyerek Yunan tarafında büyük panik yarattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "Bedelini ödeyecekler. Avrupa'dan Amerika'dan gelecek yardımlara güveniyorlarsa, yanılıyorlar" diyerek Türkiye'nin kararlılığını da ortaya koydu. Miçotakis ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yalnız olduğunu ve Yunanistan'ın tek olmadığını ileri sürdü.

Vatandaşlara çağrı yaptılar

Yunanistan cephesinde son olarak ise Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos açıklamalarda bulundu. Theodorikakos, "Ülke olarak başımıza gelecek her türlü duruma karşı hazırlıklıyız. Erdoğan'ın atacağı hiçbir adım bizi şaşırtmaz. Ne olursa olsun başa çıkabiliriz, Yunan halkı korkmasın" dedi.

"Dedbirler artılıyor"

Türkiye tarafından gelebilecek olası tehditler hakkındaki soruya da yanıt veren Theodorikakos, "Bölgedeki çitleri artırmaya devam edeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar Yunanistan sınırlarına giremezler" diye konuştu.

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