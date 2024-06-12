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Gündem Bir gayrimeşru ilişki hem de o aileden
Gündem

Bir gayrimeşru ilişki hem de o aileden

Yeniakit Publisher
2024-06-12 05:36:00 -
Bir gayrimeşru ilişki hem de o aileden

2010 yılında Facebook’tan Hacı Sabancı’yla tanıştığını ve görüşmelerinin akabinde Uzay adında bir erkek çocuğu dünyaya getirdiğini öne süren F.D. isimli kadın, Hacı Sabancı hakkında babalık davası açmıştı. Davaya gizlilik kararı getirildi.

Türkiye'nin en ünlü ailelerinden biri olan Sabancılarda, Arzu-Ömer Sabancı çiftinin çocuğu Hacı Sabancı, 21 Ekim 2021 tarihinde Nazlı Kayı ile nikah masasına oturmuştu. Görkemli bir törenle dünya evine giren çiftin evliliği sürerken Hacı Sabancı'yla ilgili bir iddia magazin gündemine bomba gibi düştü.

2 Şubat 2021 tarihinde oğlu Uzay’ı dünyaya getiren F.D. isimli şahıs, sık sık görüştüğünü ve cinsel birliktelik yaşadığını ifade ettiği Hacı Sabancı hakkında babalık davası açtı.


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