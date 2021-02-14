  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Bir futbolcunun daha testi pozitif çıktı
Spor

Bir futbolcunun daha testi pozitif çıktı

Trabzonspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 20:47:00 -
Bir futbolcunun daha testi pozitif çıktı

Trabzonspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızda bir futbolcumuzun Kovid-19 semptomları göstermesinin ardından yapılan PCR testi pozitif çıkmıştır. İzolasyona alınan oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor'da dün, 3 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Binbir surat’ CHP’li Gökhan şimdi de Komünizme sevdalandı!
Gündem

‘Binbir surat’ CHP’li Gökhan şimdi de Komünizme sevdalandı!

CHP'ye yakınlığı ile biline Gökhan Özoğuz, şimdi de komünizm sevdasına düştü. Özoğuz, rezaletleriyle gündemden düşmeyen Eski HDP’li Barış At..
Canlı yayında tehdit edildiğini söylediği anda olanlar oldu! Görüntülere valilikten açıklama geldi
Gündem

Canlı yayında tehdit edildiğini söylediği anda olanlar oldu! Görüntülere valilikten açıklama geldi

Afyonkarahisar'da dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Kentte, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 2 kişi tarafından tehdit edildiğini söy..
Bebek sahilinde 2 yatta yangın
Yerel

Bebek sahilinde 2 yatta yangın

İstanbul’da Bebek sahilinde park halinde olan 2 yatta çıkan yangına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay