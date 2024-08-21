Bir Filistinliyi öldürmüşlerdi! Katillerin kaçışı an be an kamerada

İstanbul Kağıthane’de 18 Ağustos Pazar günü, Filistinli iş insanı Anas El Abd Qadir’in hedef alındığı silahlı saldırı, ilçeyi sarsan bir olay olarak kayıtlara geçti. Olayda Qadir hayatını kaybederken, yanında bulunan iki kişi yaralandı. Saldırının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olayın faillerini yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Şüphelilerin Kaçış Anları Kamerada

Saldırı sonrası şüphelilerin kaçış anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, saldırıyı planlayan şüphelilerin, bulundukları evden ellerinde bavullarla çıktıkları ve otoparka yöneldikleri görülüyor. Kaçış sırasında şüphelilerin bir viyadük altında araç değiştirdikleri anlar da kaydedildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Uluslararası Kaçış Planı

Olay sonrası, şüphelilerin yurt dışına kaçtığı tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şüphelileri yakalamak için uluslararası bir soruşturma yürütüyor. Güvenlik kamerası kayıtları, kaçışın ne kadar planlı ve organize bir şekilde gerçekleştirildiğini gözler önüne seriyor.