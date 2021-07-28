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Spor Bir Fenerbahçeli daha Rizespor yolunda
Spor

Bir Fenerbahçeli daha Rizespor yolunda

Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül'ü renklerine bağlayan Çaykur Rizespor, Kemal Ademi için de harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 10:53:00 -
Bir Fenerbahçeli daha Rizespor yolunda

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan isimler arasında yer alan Kemal Ademi'ye Çaykur Rizespor talip oldu.

Bülent Uygun yönetimindeki Karadeniz ekibi güçlü bir kadro oluşturmak için transfer çalışmalarını sürdürürken son olarak forvet takviyesi gündeme geldi. Loic Remy haricinde net bir santrforu bulunmayan Çaykur Rizespor, Kemal Ademi'yi gündemine aldı.

Haber7'nin aktardığına göre, daha önce Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan Gönül'ü kadrosuna katan Rizespor, Kemal Ademi için sarı-lacivertli ekibe kiralama teklifinde bulundu. Ademi'nin kiralanmasına sıcak bakan Fenerbahçe yönetimi golcü oyuncu için 1.3 milyon Euro zorunlu satış opsiyonu koymak istedi. Fenerbahçe'nin Rizespor'a sunduğu sözleşmede Ademi'nin 20 maç oynaması durumunda zorunlu satışı devreye girecek.

Fenerbahçe'nin koyduğu zorunlu satış opsiyonunu kaldırmak isteyen Karadeniz ekibi, Ademi'nin maaşının ödenmesi dışında bir opsiyona girmek istemiyor.

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