  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
"Minimum 8 transfer yapacağız"
Beşiktaş, yeni sözleşme imzaladı
Yangında yürekleri sızlatan görüntü!
Almanya’dan Türkiye’deki laikçilere tokat gibi cevap
Gündem Bir eve silahlı saldırı düzenlendi! Katliam sonrası evi ateşe verdiler!
Gündem

Bir eve silahlı saldırı düzenlendi! Katliam sonrası evi ateşe verdiler!

Konya'nın Meram ilçesinde, bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi acımasızca öldürüldü, evleri de ateşe verildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 19:58:00 - 2021-07-30 20:07:25
Bir eve silahlı saldırı düzenlendi! Katliam sonrası evi ateşe verdiler!

Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta saat 18.50 sıralarında meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda aralarında kadınlarında bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından ev de ateşe verildi. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için müdahale başlattı.

7 kişinin kimliği belli oldu

Habertürk'ün haberine göre, vatandaşların ihbarı ile olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Evde çıkan yangın söndürülürken ev içinde silahla vurularak öldürülmüş olarak bulunan Yaşar Dedeoğlu, Barış Dedeoğlu, Serpil Dedeoğlu, Serap Dedeoğlu, İpek Dedeoğlu, Metin Dedeoğlu ve Sibel Dedeoğlu'nun cansız bedenleri bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay