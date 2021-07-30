Bir eve silahlı saldırı düzenlendi! Katliam sonrası evi ateşe verdiler!

Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta saat 18.50 sıralarında meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda aralarında kadınlarında bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından ev de ateşe verildi. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için müdahale başlattı.

7 kişinin kimliği belli oldu

Habertürk'ün haberine göre, vatandaşların ihbarı ile olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Evde çıkan yangın söndürülürken ev içinde silahla vurularak öldürülmüş olarak bulunan Yaşar Dedeoğlu, Barış Dedeoğlu, Serpil Dedeoğlu, Serap Dedeoğlu, İpek Dedeoğlu, Metin Dedeoğlu ve Sibel Dedeoğlu'nun cansız bedenleri bulundu.