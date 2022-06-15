Bir döneme damgasını vuran futbolcu arabasında ölü bulundu! Olayın iç yüzü herkesi kahretti

Futboldaki ırkçılığa karşı bir sembol haline gelen 39 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Akeem Omolade Oluwuashegun beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetti. Akeem arabasında ölü bulundu.

Bir süredir bacak ağrıları nedeniyle tedavi olan Nijeryalı eski futbolcu Akeem Omolade Oluwuashegun hastaneye giderken arabasının içinde hayatını kaybetti. Haber Global'de yer alan habere göre; İtalya'nın Palermo kentinde bulunan Akeem, ağrılarının artması sebebiyle gitmek istediği hastaneye varamadan hayata gözlerini yumdu. Dıştan herhangi bir yarası olmayan oyuncunun acı çekerek öldüğü açıklandı.

"IRKÇILIĞA KARŞI BİR SİMGE OLMUŞTU"

2000'li yılların başında Torino ile İtalya Serie'da forma giyen futbolcu, İtalya'da ilk olarak Treviso formasını giymişti. Serie B'de Treviso takımıyla çıktığı bir maçta kendi taraftarlarınca ırkçılığa maruz kalan oyuncu yaptıklarıyla bir anda ırkçılığa karşı bir simge haline gelmişti. 2001 yılında Genoa ile oynanan maçta takım arkadaşları yüzlerini siyaha boyayarak sahaya çıkmıştı. İtalya Serie A'da ilk maçına 2 Şubat 2003'te Inter karşısında çıkan Akeem Omolade, önemli bir sakatlık yaşayıp alt liglerde oynamaya başlamadan önce İspanya'da Granada takımının formasını da giymişti.