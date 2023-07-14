Bir dönem Türkiye'nin ilk 3 büyük şirketinden biriydi! İflası istendi

Halk Tv'de yer alan habere göre, Şehmus Tatlıcı’nın 2012 yılında vefatı ile birlikte geride yüklü bir miras ile iki evliliğinden olan çok sayıda mirasçı kaldı. İş insanı Tatlıcı’nın 1996 yılında kurduğu Şehmus Tatlıcı’nın, ilk evliliğinden olan oğlu Taha Tatlıcı’nın ise şimdilerde dikkat çeken bir dava ile gündemde.

Şirketin iflası istendi

Şehmus Tatlıcı’nın, ilk evliliğinden olan oğlu Taha Tatlıcı’nın (53) sahibi olduğu Motat Madencilik İnşaat Turizm Danışmanlık Pazarlama Sanayi ve Tic. AŞ, baba Tatlıcı’nın 1996’da kurduğu Şe-Tat Madencilik AŞ’nin iflasını istedi. İstanbul 3. Asliye Tic. Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması önümüzdeki kasım ayında görülecek.

Dava dosyasında yer alan ayrıntılara ise Halktv.com.tr ulaştı. Dosyaya göre, Tatlıcı, sahibi olduğu şirket aracılığı ile Şe-Tat Madencilik AŞ’ye farklı zamanlarda borç para verdi. Şirketin faaliyetlerinin devamı için verildiği kaydedilen paralar iade edilmeyince taraflar arasında 'kriz' başgösterdi.

İş insanı Şehmus Tatlıcı'dan geriye kalan yüklü ilişkin açılan dava ise sürüyor.

‘Şirkete borç para verdim’

Aynı zamanda, Şet-Tat Madencilik AŞ’nin 5 kurucusu arasında da yer alan Taha Tatlıcı, Halktv.com.tr’nin soruları üzerine şu bilgileri paylaştı: “Ben Şe-Tat Madencilik’in kurucuları arasındayım. Yüzde 11 de hissenin sahibiyim. Babamın vefatından sonra, kardeşlerimin de kararı ile, grup şirketlerinin başına ben geçtim. 2016 yılına kadar da bu görevimi sürdürdüm. Bu dönemde Şe-Tat’ı yeninden, deyim yerindeyse, ayağa kaldırdık. Ancak anılan yıl, kardeşler arasında yaşanan anlaşmazlık nedeni ile ben şirketin yönetiminden ayrıldım.”

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4 milyon dolar alacak iddiası

Taha Tatlıcı, yaptığı açıklamanın devamında “Ben ayrıldıktan sonra şirkette işler yolunda gitmedi. Şirketin faaliyetlerin sürdürülmesi için zaman zaman para verdim. En son geçen hafta hazırlanan bilirkişi raporuna göre, verdiğim para 4 milyon dolar seviyesinde. Kısmi bir ödeme aldım ancak 4 milyon dolarlık alacağı tahsil edemedim. Şirkete karşı icra takibi yaptım. Onlar, itiraz ettiler. Ben de şirketin iflasını istedim” bilgisini verdi. Şe-Tat Madencilik, Türkiye'nin en büyük ilk 3 krom madeni üreticisi konumundaydı.

Şirkete iki kişilik kayyum heyeti

Tatlıcı, iflas davasının yanı sıra anılan şirkete karşı bir de ‘ortaklığın giderilmesi’ davası açmıştım. Tatlıcı’nın sözünü ettiği dava da İstanbul 20. Asliye Tic. Mahkemesi’nde görülüyor. Mahkeme geçen mart ayı ortasında anılan davada şirket faaliyetlerinin denetimi için Av. Özlem Çelik Kaya ile Mali Müşavir Meryem Tüfekçi’yi ‘denetim kayyumu’ olarak atadı. Taha Tatlıcı, cemiyet hayatının da bilinen isimlerinden biri.

Türkiye’nin ilk 3’ü arasındaydı

Şimdilerde iflası istenen Şe-Tat Madencilik’in hissedarları, merhum iş insanı Şeyhmus Tatlıcı’nın iki evliliğinden olan çocukları. İflası istenen şirketin Bursa ve Erzurum’da 6 ayrı tesisi bulunuyor. Şirket bir dönem Türkiye’nin en büyük ilk 3 krom madeni üreticilerinden biriydi. Bir dönem 600 kadar kişinin çalıştığı Şe-Tat’ın tesisleri başka bir firmaya kiralanmış durumda.

Konuya ilişkin telefonla ulaştığımı Şe-Tat Madencilik AŞ’nin avukatı, “Taha Bey alacaklı olduğu iddiasında. Bu nedenle böyle bir dava açmış” diyerek ayrıntılı bir değerlendirme yapamayacağını söyledi.