  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Bir dönem sona erdi! Bu sabah kapatıldı
Medya

Bir dönem sona erdi! Bu sabah kapatıldı

Geçtiğimiz yıllarda milyonlarca insanı bilgisayar başına kilitleyen FarmVille oyunu yolun sonuna geldi. Oyun bugün itibariyle kullanıcılarına veda etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 12:00:00 -
Bir dönem sona erdi! Bu sabah kapatıldı

Son yıllarda adını sıkça duymasak da, yayınlandığı yıllar oldukça popüler bir oyun olan FarmVille, özellikle de Facebook üzerinden büyük ilgi görmüş ve kullanıcılar kendi çiftliklerini geliştirerek uzun yıllar saatlerini harcamıştı. Ancak 2009 yılında hayatımıza giren ve Flash tabanlı bir oyun olan FarmVille için yolun sonu göründü.

Adobe Flash'ın 31 Aralık tarihi itibariyle artık kullanılamayacak olması nedeniyle Flash üzerinden hazırlanan FarmVille de bugün itibariyle kullanıcılarına veda etti.

FarmVille kapatıldı, bir dönemin efsanesi tarih oldu

Farmville sayfasına girmeye çalışıldığında bu ekranla karşılaşıyorsunuz. Zynga, oyunculara Farmville'in kapatıldığını belirtirken, FarmVille Tropic Escape isimli bir başka oyuna yönlendiriyor.

ZYNGA'yı bugünlere getiren oyun

FarmVille, bugün için dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olan ve geçtiğimiz aylarda Peak Games'in hisselerinin çoğunluğunu alan Zynga için oldukça önemli. Zira şirket, adını bu oyun sayesinde milyonlarca kullanıcıya duyururken, FarmVille'in ardından büyüyerek yoluna devam etti ve yeni oyunları listesine ekledi.

Yerli oyun şirketlerini de satın almıştı

Zynga'da Türkiye hiç de yabancı değil. 2020 yılında Peak Games'i bünyesine katan Zynga, bununla da yetinmeyerek bir başka yerli oyun üreticisi olan Rollic'in hisselerinin büyük kısmını satın almıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yardım parasıyla içki içip göbek attı! Görüntüler 'pes artık' dedirtti
Yaşam

Yardım parasıyla içki içip göbek attı! Görüntüler 'pes artık' dedirtti

İstanbul'da 'Kocam işsiz, hasta çocuklarımla zor durumdayım' diyerek yardım isteyen kadın gelen paralarla içki sofrası kurup göbek attı. Sos..
Dünyayı tedirgin eden haberi duyurdular! Aşı olan 428 kişi koronavirüse yakalandı
Dünya

Dünyayı tedirgin eden haberi duyurdular! Aşı olan 428 kişi koronavirüse yakalandı

İsrail'de yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen bir aşıyı olan 428 kişinin virüse yakalandığı açıklandı.

Kadın hakları diye tepinenler yine sessiz! Cüneyt Özdemir’den ahlaksız yayın
Gündem

Kadın hakları diye tepinenler yine sessiz! Cüneyt Özdemir’den ahlaksız yayın

Cüneyt Özdemir, gerici laikçilerin özlem duyduğu yılbaşında dansöz oynatma ahlaksızlığını internet üzerinden yaptığı yayında gerçekleştirdi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay