Bir devir resmen sona erdi! Flash Player son güncellemesini aldı

ABD merkezli yazılım şirketi Adobe, 31 Aralık 2020'de desteği sona erecek olan Flash Player için 'veda' güncellemesi yayınladı. Şirket, son sürümde yıllardır destek verdiği yazılımına teşekkür mesajı da yayınladı.

Açıklamada, "Bugün, Çin dışındaki tüm bölgeler için son Flash Player güncellemesini duyuruyoruz. Son yirmi yılda Flash Player kullanan ve önemli içerikler üreten tüm müşterilerimize ve geliştiricilerimize teşekkür etmek istiyoruz. Flash'ın web içeriğini animasyon, etkileşim, ses ve video genelinde geliştirmede çok önemli bir role sahip olmasından gurur duyuyoruz. Bir sonraki dijital deneyimler çağına öncülük etmekten heyecan duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.