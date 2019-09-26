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Bir deprem haberi de Çanakkale'de!

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği bilgilere göre Çanakkale Gürpınar açıklarından 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

26 Eylül 2019 Perşembe 15:35
Bir deprem haberi de Çanakkale'de!

(Ayrıntılar Geliyor...)

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 15:35
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