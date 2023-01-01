Bir de hafız olacaksın! Sende hiç mi utanma yok be adam?

AK Parti’de milletvekilliği, Yeni Şafak gazetesinde Ankara temsilciliği yapan, şimdilerde ise Ahmet Davutoğlu’nun yarı resmi yayın organı Karar’da kalem oynatan Mehmet Ocaktan iyice zıvanadan çıktı. Hafız olduğunu iddia eden Ocaktan, “Gezi ağzı” ile konuşup Osman Kavala'ya destek verdi.

"Bu ülkede yaşanan hukuksuzluklar yüzünden adalete hasret kaldığımız her saniye o kadar canımı yakıyor ki bu hali tarif etmekte kelimeler kifayetsiz kalıyor. Oysa bugün 2023’ü çok daha coşkulu kelimelerle karşılamak isterdim, lakin ne yazık ki hukuksuzlukların üzerini “Hz. Ömer adaleti” sloganlarıyla perdeleyerek hepimizi adalete hasret bırakanlar yeni yıl sevincimize bile izin vermiyor. Osman Kavala’ya verilen müebbet cezasının istinaf mahkemesinde onandığını duyunca, içimde adalete olan umutlarım bir kez daha kırıldı" herzelerini yumurtlayan Ocaktan, "Ama bütün acılara rağmen, umutsuzluğa asla yer yok… Ne zaman içime derin yalnızlıkların çöktüğünü hissetsem, hayranları tarafından ‘sessizlerin sesi’ olarak adlandırılan Latin Amerika’nın muhteşem sesli annesi şarkıcı Mercedes Sosa’nın “Gracias a la Vida” (teşekkürler hayat) şarkısıyla yeniden hayata dönüyorum. Her ne kadar 2023’ü coşkulu şarkılarla karşılayamasak da yeni yılda da özgürlükleri ellerinden alınan Osman Kavala ve bütün mağdurlar için “Gracias a la Vida” şarkısını söylemeye devam edeceğiz" dedi.