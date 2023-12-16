Bir de Emrah Serbes zamanına bakın! Maksat adalet mi Somali ile kavga çıkartmak mı?

Yeni Akit Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu bugünkü köşesinde "Maksat adalet mi, Somali ile kavga çıkartmak mı?" başlıklı yazı kaleme aldı.

Dikkat çeken ifadeler kullanan Karahasanoğlu şunları kaydetti:

İsrail onbinlerce insanı, çocuk demeden, kadın demeden katlederken..

Türkiye’nin iki gündem maddesi var..

Birisi Ankaragücü Başkanı’nın, bir hakeme attığı yumruk..

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Diğeri de, Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun, motokurye Yunus Emre Göçer’in motosikletine arkadan çarparak ölümüne sebep olması sonrasında, önce salıverilmesi, yaralanan kişinin ölümü sonrasında ise şüphelinin yurtdışına çıktığının anlaşılması..

Biden’ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayıp, bir saat konuşması bile, medyada bu iki olay kadar yer bulmadı..

Ankaragücü Başkanı’nın yumruk olayını, daha önce değerlendirmiştik..

Buyrun Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun karıştığı trafik kazasında da, ne yapılmak isteniyor, masaya yatıralım..

Öncelikle vefat eden motokurye Yunus Emre Göçer’e Allah’tan rahmet dileğinde bulunalım. Ailesine başsağlığı dileyelim.

“Böyle acıları, ne anne-babalar, ne eşler, ne çocuklar yaşamasın” temennimizi tekrarlayalım..

Ve bu acı olay üzerinden, siyasi nefretlerini kusanlara seslenelim..

Attığınız manşetleri savunmaya hazır mısınız..

Bir trafik kazası üzerinden, Türkiye’yi 3. dünya ülkesi gibi gösterme çabanızda ısrarcı mısınız..

Israrcı iseniz, buyrun cevap verin..

“Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu göz göre göre kaçınca, kamuoyu vicdanı ayağa kalktı” diyorsunuz ya..

“Türkiye’de adalet yok. Nüfuzlu insanlar, suç işleyip, serbest kalıyorlar” imasında bulunuyorsunuz ya..

İki tarafın da kusurlarını, objektif şekilde birazdan aktaracağım.

Ama adalet duygusu bu kadar yoğun olan muhalif gazetelerimize soralım.

Emrah Serbes, sırf Tayyip Erdoğan düşmanlığı yaptığı için..

CHP yandaşı medya tarafından, şimdilerde dahi yapıldığı gibi, 2017’lerde de Türkiye’de adalet yok imasında bulunduğu için..

Bir trafik kazasında üç kişinin ölümüne sebebiyet verdiğinde, olayı hafifletecek başlıklar kullanmamışlar mıydı?

Hatırlatalım..

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