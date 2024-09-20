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Gündem Bir de bu çıktı... 540 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
Gündem

Bir de bu çıktı... 540 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2024-09-20 16:26:00 - 2024-09-20 16:33:48
Bir de bu çıktı... 540 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

Emniyet ve jandarma ekipleri yurt genelinde sahte ürünlere yönelik operasyonları sürdürürken, Kahramanmaraş'tan dikkat çeken bir haber geldi. Jandarma ekiplerinin operasyonunda 540 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbistan ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi'nde M.Ö.'ye (51) ait iş yerinde sahte ürün olduğu bilgisine ulaştı.

Ekiplerin adrese yaptığı baskında 5 ton toz sahte deterjan ve 540 litre zeytinyağı ele geçirildi.

Olayla ilgili M.Ö. gözaltına alındı.

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