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Gündem Bir dava adamı daha Hakk’a yürüdü
Gündem

Bir dava adamı daha Hakk’a yürüdü

Kalemini hakikatin emrine adayan ve meslek hayatı boyunca hep milli iradeden yana tavır alan, 28 Şubat sürecinde gazetemizde yazıları yayınlanan, Akşam gazetesi yazarı Ahmet Kekeç 59 yaşında Hakk’a yürüdü. Kekeç’in pazartesi günü Eyüpsultan Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Eyüp Sultan Haziresi’ne defnedileceği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 09:17:00 -
Bir dava adamı daha Hakk’a yürüdü

Yazılarında milli-manevi değerlere vurgu yaparak hak ve hakikatten ayrılmayan dava adamı Kekeç’in vefatı siyaset, medya ve edebiyat dünyasında üzüntüyle karşılandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Bir güzel insanı daha kaybettik” paylaşımıyla sevenlerine başsağlığı diledi.

28 Şubat sürecinde gazetemizde köşe yazarlığı ve Kültür Snaat safyası editörlüğünü yapan Akşam gazetesi yazarı Ahmet Kekeç 59 yaşında Hakk’a yürüdü.

Kalemini hakikatin emrine adayan ve ömrü boyunca milli iradeden yana tavır alan Kekeç, koronavirüs sebebiyle yoğun bakımda tedavi görüyordu. Acı haberi oğlu Mehmet Hakan Kekeç, şöyle duyurdu: “İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslan gibi, bileğiyle savaştı. Babam, Ahmet Kekeç’i kaybettik. Yağmurdan sonra görüşürüz, babam.”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, “Güzel bir insanı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mevla mekanını cennet eylesin” dedi.

 İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, şunları kaydetti: “En zor zamanlarda dimdik durdu. Ülkesinin, milletinin hayrı için çalıştı. Geride çok güzel eserler bıraktı. Eserlerine, emanetine sahip çıkacağız.” Ahmet Kekeç’in cenazesi, yarın Eyüpsultan Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Haziresi’ne defnedilecek.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Nadir

Allah cc rahmet etsin bu dünyada iyi bilir şahitlik ederiz varsa hakkımız helal olsun
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