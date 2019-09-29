Bir darbe de kredi kartı faizlerine

İki kez üst üste gerçekleştirdiği faiz indirme hamlesi ile rantçıların kazanç kapısına darbe indiren TC. Merkez Bankası, yerli ve yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanan aylık azami akdi faiz oranları ile gecikme faiz oranlarında da indirime gitti. Buna göre 1 Ekim Salı gününden geçerli olmak üzere TL cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,60, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2; yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,28, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,68 olarak belirlendi.