Bir dahaki kutlamayı Atina’da yapsınlar

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İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde konuşan CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, işgalci Yunanistan’a tek kelime etmezken, Osmanlı’yı resmen ‘ihanet ve hıyanet” ile suçladı.

Tescilli Yunan sevdalısı

Daha önce kentteki inşa edilen yüzer iskeleye Çanakkale Savaşı sırasında Türk yurdunu işgal etmek isteyen Fransız ve İngilizlerin kullandığı savaş gemisi olan ve Yunan mitolojisinde önemli bir yer işgal eden Yunan Kralı Agememnon’un adını vererek, “Yunan’a olan aşkını” gözler önüne seren Tunç Soyer, bu defa daha da ileri giderek, tarihi şanlı zaferlerle dolu Osmanlı’ya saldırdı. Konuşmasında, “100 yıl önceydi bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi” diyen Soyer, “Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar ve teslim oldular” şeklinde skandal ifadeler kullandı. Tunç Soyer’in açıklamasına tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter’dan paylaştığı mesajında, şunları ifade etti:

Çelik: Bu milli kimliğe saldırıdır

‘’Güzel İzmir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde, ülkemize yapılmış düşmanlıklara karşı konuşması gerekenlerin Osmanlı Devleti’ni hedef alması şuursuzluktur. Daha önce de ifade etmiştik: kim Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti’ni kavga ettirmeye çalışıyorsa, milletin egemenlik hakları ile sorunu vardır. Bütün siyasi misyonu Cumhuriyetimiz ile Osmanlı Devleti’mizi kavga ettirme üzerine kurulmuş olanlar var. Cumhuriyetimize sahip çıkmak için tarihimizin büyük köklerinden Osmanlı Devleti ile kavga etmek milletimizin kimliğine saldırıdır. Cumhuriyet de bizim, Osmanlı Devleti de’’ ifadelerini kullandı.

Soyer’in skandal sözlerine tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da, “Osmanlı’yı hain ilan ediyor ama işgalci Yunan’ın adını zikredemiyor bile. Seneye kutlamaları Atina’da yapın da tam olsun” ifadesini kullandı. Şehide yapılan yardımı çok görüp şarap ihaleleri açmaktan geri durmayan, ‘halkçıyım’ deyip teknelerden inmeyen, şatolarda keyif çatan, heykel belediyeciliğini hizmet olarak gören CHP’li Tunç Soyer’in ecdadımıza yönelik sarfettiği rezil sözlerine tepki gösteren Araştırmacı Yazar İsmail Nacar ise, şunları dile getirdi: “Tunç Soyer’in yaptığı Osmanlı düşmanlığıdır. En çirkin Osmanlı düşmanlarının bile söylemeyeceği ifadeleri kullanmıştır. Bütün ünlü tarihçiler Osmanlı hakkında ‘Tarihte yaşayan en ilerici, en gerçekçi, en adil imparatorluktur’ derken, Soyer çirkin ifadeler kullanmayı tercih etmiştir.

Emperyalistlerin diliyle konuştu

Oryantalistlerin bile söylemediği, tamamen İngiliz ve Amerikan emperyalizminin sözlerini tekrar etmiştir. CHP Lideri Kılıçdaroğlu geçmişle, Müslümanlarla ve dindarlarla barışmaktan yana olduğunu söylüyor. Kendisinin belediye başkanı ise bu tür çirkin ifadelerle ecdadımıza hakaret ettiği halde sesi çıkmıyor. Şimdi bu nasıl bir barışmak ki dünyanın en büyük İslam İmparatorluğunun evlatları olarak bizim ecdadımıza yönelik o ifadeler kullanılıyor. CHP’nin maskesi bir kez daha düşmüştür. CHP samimi ise evvela kendi içinde bu meseleyi halletsin. Kılıçdaroğlu barış söyleminde samimi ise Soyer’in kulağını çeksin. Kulağı çekmiyorsa yaptığı takiyyeden başka bir şey değildir.”