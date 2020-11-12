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Aktüel Bir çuval unla yola çıktıkları iş hayatında kooperatif sahibi oldular
Aktüel

Bir çuval unla yola çıktıkları iş hayatında kooperatif sahibi oldular

Yeniakit Publisher
2020-11-12 11:09:28 -
Bir çuval unla yola çıktıkları iş hayatında kooperatif sahibi oldular

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Havsa ilçesinde, aralarında topladıkları 100'er lirayla bir çuval un, bir teneke yağ ve bir ocak alan girişimci kadınların kurduğu kooperatif, ilk yılın sonunda siparişleri yetiştirmekte zorlanıyor.

Edirne'de 8 girişimci kadın, ev ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla Havsa Kadın Girişimcileri Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni kurdu.

Atölyelerinde erişte, tarhana, turşu ve kahvaltılık üretmeye başlayan kadınlar, ilk yılın sonunda üretimlerini 10 katına çıkardı.

Kooperatif Başkanı Hülya Tuncer, gazetecilere yaptığı açıklamada, sembolik bir sermaye ile başladıkları girişimin büyük bir kooperatife dönüştüğünü söyledi.

Kooperatifi inançla kurduklarını ve çalışmaları zevkle yürüttüklerini anlatan Tuncer, "Rüyada gibiyiz. Biz bu girişimi ilk kurduğumuzda sadece ürünleri yapıp satmanın dışında 'İlçemize ve bölgemize nasıl faydamız olur?' diye düşündük. Görüyoruz ki ürünlerimizin adı ve tadı şehrimizin sınırlarını aştı. Amacımız ürünlerimizin tüm ülkeye yayılması." dedi.

Başarı basamaklarını hızla tırmandıklarını ifade eden Tuncer, istekli bir şekilde çalıştıklarını ve ürünlere talebin çok olmasının kendilerini motive ettiğini dile getirdi.

Üretime bir çuval unla başladıklarını ve her geçen gün üstüne koyarak artırdıklarını vurgulayan Tuncer, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımızla, 'Emeğimizi nasıl değerlendirebiliriz?' diye konuşurken kooperatif fikri gelişti. Kararı aldığımızda ana sermayemiz ve yerimiz yoktu. Sağ olsun belediyemiz bize bu yeri verdi. 6 arkadaş aramızda 100'er lira para topladık. Bir çuval un ve bir teneke yağ almıştık. Bundan yapacağımız ürünleri satıp işi döndürürüz diye düşündük. Bir çuval un, iki çuval un getirdi sonra onu sattık sonra 3 çuval un getirdi. Şimdi bir sene sonra bakıyoruz ki artık fabrikadan çok sayıda un alabiliyoruz. Geri dönüp baktığımızda bir çuval unumuz, 100'er lira sermayemiz bugün kocaman bir kooperatife dönüştü. Atölyemiz çok güzel çalışıyor. Siparişlerimize yetişmeye çalışıyoruz. Hayalimiz şehrimizin bir veya birkaç ürününü çok büyük marketler aracılığıyla tüm Türkiye'ye tanıtmak."

Kooperatif kurucu üyelerinden İlknur Testereci de ilk günkü heyecanla çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Trakya'ya özgü ürünleri hazırladıklarını dile getiren Testereci, "İlk günlerde 5-10 kilogram erişte yapıyorduk şimdi bunu 70-80 kilogramlara çıkardık. El emeğimizle sağlıklı ürünler yapıyoruz. Emeğini ortaya koymak isteyen kadınlarımıza bir iş kapısı olması için yola çıktık. Daha da ilerilere gitmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.





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