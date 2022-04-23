Bir çuval parayla Türkiye'ye gelmeye hazırlanan Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'dan flaş karar

Prens Selman, Uğurcan Çakır'dan sonra şimdi de forvet transferi için kolları sıvadı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Uğurcan Çakır için 25 milyon euroyu hazırlarken forvete de Taiwo Awoniyi'yi istiyor. Prens Selman'ın Taiwo Awoniyi'nin 20 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyip oyuncuyu Newcastle United'a transfer edeceği konuşuluyor. İşte detaylar...

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Newcastle United'ı İngiltere'nin en güçlü takımlarından biri yapma konusunda kararlı. Uğurcan Çakır için tam 25 milyon euroyu hazır eden Prens Selman'ın yeni sezon transferleri şimdiden merak ediliyor. Kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet etmek isteyen Prens Selman'ın forvetteki hedefi de ortaya çıktı: Taiwo Awoniyi.

Hedefi yine Uğurcan Çakır

Geçtiğimiz haftalarda İngiliz basınında Prens Selman'ın Uğurcan Çakır için Trabzonspor'un kapısını 25 milyon euroluk bir rakamla çalacağı iddia edilmişti. Söz konusu rakamın resmiyete dökülmesi halinde Trabzonspor'un transfere onay vermesine kesin gözüyle bakılırken Muhammed bin Selman şimdi de golcü transferi için kolları sıvadı.

Sudan ucuz serbest kalma bedeli

Prens Selman'ın sahibi olduğu Newcastle United'ın forvet listesinin zirvesinde Taiwo Awoniyi yer alıyor. Alman gazeteci Christian Falk'un aktardığı habere göre oyuncuyla en ciddi ilgilenen kulüp Newcastle United. Ünlü gazeteci, Taiwo Awoniyi'nin 20 milyon euroluk serbest kalma bedelinin Prens Selman için oldukça uygun bir bedel olduğunu aktarırken Nijeryalı golcüye talip olan diğer takımlar ise West Ham United ve Southampton.

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