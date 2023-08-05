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Sağlık Bir çocuğun kaç oyuncağı olmalı? Uzman isim anne ve babaları uyardı
Sağlık

Bir çocuğun kaç oyuncağı olmalı? Uzman isim anne ve babaları uyardı

Yeniakit Publisher
2023-08-05 21:40:00 -

Psikolog Ceyhun Çelik'ten anne ve babalara kritik bir uyarı geldi.

Çocuk yetiştirilmesi konusunda bazı ailelerin yaptığı hatalara değinen psikolog Ceyhun Çelik'ten oyuncak uyarısı geldi.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

ABD'li bir kadının eğitimine katıldık. Katın dediki çocuk 5 oyuncakla oynamalı o da poşete koyulmalı. Hepsi kaldırılmalı, ama hocam çocuk üzülür? Üzülsün bir şey olmaz, gezinsin evin içinde diyor. Evler anaokulu gibi amcalar ve teyzeler de alıyor. Çocukların odaklanmaları da zordur. Çocuğu sevmek başka bir şey aşırılık başka bir şeydir.

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