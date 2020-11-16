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Gündem Bir çocuğa şiddet görüntüsü de Şanlıurfa'dan
Gündem

Bir çocuğa şiddet görüntüsü de Şanlıurfa'dan

Şanlıurfa'da 10 yaşlarında bir çocuğun genç bir adam tarafından şiddete uğradığı görüntüler güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 21:08:00 -

Şanlıurfa'da bir güvenlik kamerası 10 yaşındaki bir çocuğa uygulanan şiddeti anbean kaydedildi.

Küçücük çocuğa acımasızca şiddet

Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde bir iş yeri sahibi yoldan geçen araçlardan para isteyen çocuklara sinirlendi. M.A isimli şahıs çocuklardan birisini yakalayarak dövmeye başladı.B Talihsiz çocuğun vahşice darp edildiği anlar bir iş yeri kamerası tarafından kaydedildi. Sosyla medyada da hızla yayılan görüntüler izleyenlerin kanını dondurdu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A isimli şahıs adliyeye sevkedildi.

 

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Yorumlar

Mustafa kaya

BU MILLET NEDEN KARIŞMADI BİLİYORMUSUNUZ. ÇÜNKÜ KONYADAKİ TALİHSİZ KADİR ŞEKERİN DURUMUNA DÜŞMEK İSTEMEDİLER. EĞER MÜDAHALE ETSELERDİ MÜDAHALE EDENİ İÇERI ATARLARDI.NIZAM YOK BU TOPRAKLARDA.
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burasi turkiye, burasi peygamberler sehri urfa, bu kisi ve seyredenler musluman OLABILIR MI?!

..........
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