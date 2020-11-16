Bir çocuğa şiddet görüntüsü de Şanlıurfa'dan
Şanlıurfa'da 10 yaşlarında bir çocuğun genç bir adam tarafından şiddete uğradığı görüntüler güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Şanlıurfa'da bir güvenlik kamerası 10 yaşındaki bir çocuğa uygulanan şiddeti anbean kaydedildi.
Küçücük çocuğa acımasızca şiddet
Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde bir iş yeri sahibi yoldan geçen araçlardan para isteyen çocuklara sinirlendi. M.A isimli şahıs çocuklardan birisini yakalayarak dövmeye başladı.B Talihsiz çocuğun vahşice darp edildiği anlar bir iş yeri kamerası tarafından kaydedildi. Sosyla medyada da hızla yayılan görüntüler izleyenlerin kanını dondurdu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A isimli şahıs adliyeye sevkedildi.