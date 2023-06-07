  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Seçim sonrası o Avrupa ülkesinden beklenmedik "Türkiye" hamlesi! Heh şöyle, yola gelin bakalım

Deva, Gelecek ve Saadet Partisi, TBMM Başkanlığı'nda CHP'ye destek vermedi

CIA ve MOSSAD'dan Türkiye'ye videolu tuzak! "İşi puştluğa vurdular" deyip duyurdu

Almanya vize vermiyormuş! Firuz Bağlıkaya nakavt oldu

Henüz 17 yaşında! Gaziosmanpaşa'da büyük skandal

Kimsenin bilmediği o gerçeği açıkladı! Mehmet Şimşek bakan olduktan sonra, 24 saat içerisinde bu yaşandı

Emekli Kurmay Albay hiç hesapta olmayan detayı açıkladı: Plan tutmadı! Çin'den Türkiye'ye akacak

Dolarla birlikte altın da coştu! Rakamı görenler şok oldu! Bomba açıklama geldi

Ak Parti’nin seçim zaferi gündemden düşmüyor! Bu videoyu milyonlarca kişi izledi

Dolardaki sert yükseliş sonrası flaş gelişme! O adım an meselesi
Medya Bir çırpıda emekli düşmanlığı! Davutoğlu’nun Karar’ından utanç manşeti
Medya

Bir çırpıda emekli düşmanlığı! Davutoğlu’nun Karar’ından utanç manşeti

Yeniakit Publisher
2023-06-07 14:27:00 -

Gelecek Partisi'nin yayın organı Karar, emeklilere maaş ödenmesi hakkında akıllara zarar bir manşet attı.

Emeklilere ödenecek maaş, Gelecek Partililere battı. Gelecek'in yayın organı Karar, emeklilere maaş ödenmesi hakkında akıllara zarar bir manşet attı. Haberde, emekli maaşının Hazine'den karşılanacağı ifade edildi.

Söz konusu manşet büyük tepkiye neden olurken, Manşetlerin Dili'nde de skandal haber masaya yatırıldı.

Murat Alan'ın sunumuyla ekranlarınıza gelen programda Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu şunları söyledi:

Dolar milyarderlerine ödenmiyor o maaş. Dar gelirlilere maaş veriliyor, emekli maaşı veriliyor veya sağlık yardımı yapılıyor. "Dar gelirliler bitti, mahvoldu" diyorlar ama... Bu nedir, bu utanç vesilesidir yahu. Ahmet Davutoğlu ne diyor buna?

Davutoğlu'na büyük şok! Şimdi oturup ağla Ahmet Bey
Davutoğlu'na büyük şok! Şimdi oturup ağla Ahmet Bey

Medya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Davutoğlu'na büyük şok! Şimdi oturup ağla Ahmet Bey

Ahmet Davutoğlu'na çok büyük şok! Bunu duyunca çılgına dönecek
Ahmet Davutoğlu'na çok büyük şok! Bunu duyunca çılgına dönecek

Medya

Ahmet Davutoğlu'na çok büyük şok! Bunu duyunca çılgına dönecek

Şok eden gelişme! Ahmet Davutoğlu kafasını duvarlara vuracak
Şok eden gelişme! Ahmet Davutoğlu kafasını duvarlara vuracak

Medya

Şok eden gelişme! Ahmet Davutoğlu kafasını duvarlara vuracak

Davutoğlu’ndan Erdoğan’a destek! Ben de olsaydım…
Davutoğlu’ndan Erdoğan’a destek! Ben de olsaydım…

Siyaset

Davutoğlu’ndan Erdoğan’a destek! Ben de olsaydım…

Davutoğlu yelkenleri indirdi
Davutoğlu yelkenleri indirdi

Gündem

Davutoğlu yelkenleri indirdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23