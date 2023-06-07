Bir çırpıda emekli düşmanlığı! Davutoğlu’nun Karar’ından utanç manşeti
Gelecek Partisi'nin yayın organı Karar, emeklilere maaş ödenmesi hakkında akıllara zarar bir manşet attı.
Emeklilere ödenecek maaş, Gelecek Partililere battı. Gelecek'in yayın organı Karar, emeklilere maaş ödenmesi hakkında akıllara zarar bir manşet attı. Haberde, emekli maaşının Hazine'den karşılanacağı ifade edildi.
Söz konusu manşet büyük tepkiye neden olurken, Manşetlerin Dili'nde de skandal haber masaya yatırıldı.
Murat Alan'ın sunumuyla ekranlarınıza gelen programda Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu şunları söyledi:
Dolar milyarderlerine ödenmiyor o maaş. Dar gelirlilere maaş veriliyor, emekli maaşı veriliyor veya sağlık yardımı yapılıyor. "Dar gelirliler bitti, mahvoldu" diyorlar ama... Bu nedir, bu utanç vesilesidir yahu. Ahmet Davutoğlu ne diyor buna?