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Gündem Bir cinayetin anatomisi! Kalp krizi geçiriyor denildi ama korkunç gerçek otopside ortaya çıktı
Gündem

Bir cinayetin anatomisi! Kalp krizi geçiriyor denildi ama korkunç gerçek otopside ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-08-18 21:10:00 -
Bir cinayetin anatomisi! Kalp krizi geçiriyor denildi ama korkunç gerçek otopside ortaya çıktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dün kalp krizi geçirdiği belirtilerek hastaneye getirilen Nuhbe Yılmaz doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ölümün şüpheli bulunması üzerine yapılan otopside, kadının boğularak öldürüldüğü anlaşıldı. Gözaltına alınan erkek arkadaşı emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde ikamet eden Nuhbe Yılmaz’ın (36), Atalar Mahallesi’ndeki evinde fenalaşarak kalp krizi geçirdiği ihbarını alan acil sağlık ekipleri, adrese giderek kadını Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

ŞÜPHE ÜZERİNE OTOPSİ YAPILDI

Bilinci kapalı halde hastaneye getirilen Nuhbe Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Doktorların, kadının ölümünü şüpheli bulmaları üzerine Nuhbe Yılmaz’a detaylı otopsi yapıldı. Otopside kadının kalp krizi sebebiyle değil, boğazının sıkılması sonucu boğulma sebebiyle hayatını kaybettiği tespit edildi.


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GÖZALTINDA ŞUÇUNU İTRAF ETTİ

Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından, kadının erkek arkadaşı C.Y.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunda Nuhbe Yılmaz ile kavga ettiklerini ve kadının boğazını sıktığını itiraf eden C.Y.E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Nuhbe Yılmaz’ın cenazesi, bugün Körfez İlimtepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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