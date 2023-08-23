Bir CHP skandalı! Edirneliler yıllardır asbestli borulardan mı su içti?!

Uzun yıllardır CHP'li yönetimler tarafından yönetilen Edirne'nin 1934 yılından kalma su borularının 89 yıl sonra değiştirilmesi tartışma konusu oldu. Vatandaş bugüne kadar değiştirilmeyen asbestli borular nedeniyle sert eleştirilerde bulundu.

Edirne'de her dönem tartışma konusu olan içme suyu boru hatları, 89 yıl sonra yenilenmeye başladı. Yürütülen yenileme çalışmaları kapsamında ortaya çıkan asbestli boruların nasıl imha edildiği merak konusu oldu. Edirneliler, 'Yıllardır asbestli borulardan mı su içtik?' sorusunu sormaya başladı. Çalışmalarla ilgili Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan açıklamalarda bulundu.

''SİZLERİ BU BORULARDAN SU KULLANMAYA MAHKUM MU EDELİM?''

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan dün Abdi İpekçi Caddesi’nde bulunan şantiyede düzenlediği basın toplantısında devam eden altyapı çalışmaları sırasında yer altından çıkan paslanmış ve çürümüş boruları göstererek, “Altyapı çalışmaları devam ederken yaşanan aksaklıklar nedeniyle Edirneliler bize zaman zaman kızıyor. Bunu biliyorum, bunun farkındayım ama benim ve arkadaşlarımın mücadelesi sizi bu borulardan kurtarmak için. Sizleri bu borulardan su kullanmaya mahkûm mu edelim? Bu borulardan su kullandırmaya devam mı edeyim yoksa yanda gördüğünüz tertemiz borulardan, bütün dünyanın kullandığı teknolojiden sizin de faydalanmanızı mı sağlayalım? Bize kızın, öfkelenin, eleştirin. Hiç itirazım yok. Ama bilin ki bütün bu öfkelenmenize, kızmalarınıza ve eleştirilerinize rağmen bizler sizin sağlıklı bir içme suyuna, sağlıklı bir altyapıya kavuşmanız için, sağlıklı bir yağmur suyu toplamaya kavuşmanız için bu mücadelemizi yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

EDİRNELİLER ASBESTLİ BORULARI GÖRÜNCE TEPKİ GÖSTERDİ

Gürkan'ın açıklamalarının ardından Edirne'de yerel basında çıkan haberlerde, 'Bugüne kadar neredeydiniz?' soruları soruldu. Edirne'de yaşayan vatandaşlar da sosyal medyadan yaptığı yorumlarda, söz konusu asbestli borular üzerinden Edirne Belediyesi'ne tepkide bulundu.

ASBESTLİ BORULARIN AKIBETİ HAKKINDA BİLGİ VERİLMEDİ

Görüntülere tepki gösteren isimler arasında yer alan BOTAŞ'ta çevre müdürlüğü yapan Aksel Cesur, ''Asbestli su borularının akıbetini birkaç ay önce sormuştum, hiç bir teknik soruma cevap alamadığım gibi bu soruya da alamamıştım. Şimdi akıbetlerini gördüm. Açıkta kontrolsüz, akciğer kanseri kaynağı olarak bırakılmışlar. Bu asbestli borulardan ve diğer asbestli çatı kaplaması levha vb. malzemelerden gözle çok zor görülen veya hiç görülemeyen yongalar havada uçuşur, nefes alan canlıların akciğerlerine yerleşir ve bir daha çıkmaz. Bu yongaları soluyup akciğerine yerleştiren canlının hayat konforu zamana bağlı olarak azalır. Ak Parti Belediyeciliği’nde bu manzaralar olmaz, her türlü atığın yönetimi çevre ve insan sağlığına asla zarar vermeden tekniğine uygun olarak yapılır.'' ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO