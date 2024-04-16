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Siyaset Bir CHP klasiği: AK Partili Belediyelerin yaptığını işletmekten bile acizler!
Siyaset

Bir CHP klasiği: AK Partili Belediyelerin yaptığını işletmekten bile acizler!

Yeniakit Publisher
2024-04-16 12:33:00 -
Bir CHP klasiği: AK Partili Belediyelerin yaptığını işletmekten bile acizler!

Bursa metrosunda yürüyen merdivenler bozuldu. Halk duruma ve CHP'li belediyeye 'dakika 1 gol 1' diyerek isyan etti.

Bursa metrosunda yürüyen merdivenler bozuldu. Halk duruma ve CHP'li belediyeye 'dakika 1 gol 1' diyerek isyan etti. CHP'de ise gündem Özgür Özel'in imaj değişikliği!

CHP'ye geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin içkili mekanlar açıp ucuz fiyattan alkol dağıtması skandalı ise yankılarını sürdürmeye devam ediyor.
Ucuz alkol dağıtmakla meşgul olan CHP yürüyen merdivenler gibi temel hizmetleri halka sunmaktan yoksun!

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