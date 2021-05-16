Bir CHP fıkrası! HDP’ye ittifak yok bakanlık var

CHP eski milletvekili, emekli albay Dursun Çiçek, CNNTürk'te katıldığı bir yayında Millet İttifakı ile ilgili konuştu. Dursun Çiçek, "Millet İttifakı seçimi kazanırsa HDP'li bir Bakan olabilir" dedi. Skandal sözler sonrası kendisine yöneltilen, "HDP'li bakan olabilir mi?" şeklindeki soruya Çiçek şu cevabı verdi:

"Evet bir iki HDP’li bakan olabilir"

KK "ittifak yok" demişti

Bir süre önce Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP ile ittifak konusunda şunları söylemişti:

"Düşüncelerini, politikalarını, izlediği yolu, yöntemi beğenmeyebilirsiniz ama düşmanlaştırmak asla doğru değil. Düşmanlaştırmak aslında demokrasiye karşı çıkmak anlamına gelir. HDP bir siyasi partidir, bizimle görüşmek isterse gelir görüşürüz, düşüncelerimizi karşılıklı paylaşırız. Onlar ayrı, biz ayrı partiyiz, dolayısıyla herhangi bir sorunumuz yok. Şu aşamada bir ittifak söz konusu değil, ittifak arayışı da söz konusu değil."

Hangisi yalan söylüyor?

CHP’lilerin her zamanki gibi çelişkili ifadeleri, AK Parti düşmanlığının geldiği rezil boyutu gözler önüne serdi. Herkese çiçek vererek oy devşirmeye çalışan CHP’nin, HDP’den oy koparmak için bakanlık vaadinde bulunması, tabanı sinirlendirmemek için de HDP ile ittifak yapmadıklarını söylemesi, yalan siyasetini devam ettirmeye çalıştıklarını ortaya koydu. Çelişkili ifadeler, “Hangisi yalan söylüyor? İttifak yoksa bakanlık nasıl veriliyor?” sorularına neden oldu.