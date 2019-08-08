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Bir camide bin 400 çocuk! Hem Kur’an öğreniyor hem eğleniyorlar

Diyarbakır’daki Hazreti Ali Cami ve Gençlik Merkezi’nde açılan yaz Kur’an kursuna devam eden bin 400 çocuk, bir yandan Kur’an-ı Kerim öğrenip dini bilgiler edinirken diğer yandan sosyal ve sportif etkinliklere katılarak güzel vakit geçiriyorlar.

08 Ağustos 2019 Perşembe 10:23
Bir camide bin 400 çocuk! Hem Kur’an öğreniyor hem eğleniyorlar

Diyarbakır’daki Hazreti Ali Cami ve Gençlik Merkezi’nde açılan yaz Kur’an kursuna devam eden bin 400 çocuk, bir yandan Kur’an-ı Kerim öğrenip dini bilgiler edinirken diğer yandan sosyal ve sportif etkinliklere katılarak güzel vakit geçiriyorlar.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 10:23
  1. Diyarbakır
  2. Hazreti Ali Cami ve Gençlik Merkezi
  3. Kur’an kursu
  4. Kur’an-ı Kerim

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