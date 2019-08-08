Bir camide bin 400 çocuk! Hem Kur’an öğreniyor hem eğleniyorlar Diyarbakır’daki Hazreti Ali Cami ve Gençlik Merkezi’nde açılan yaz Kur’an kursuna devam eden bin 400 çocuk, bir yandan Kur’an-ı Kerim öğrenip dini bilgiler edinirken diğer yandan sosyal ve sportif etkinliklere katılarak güzel vakit geçiriyorlar.

Diyarbakır’daki Hazreti Ali Cami ve Gençlik Merkezi’nde açılan yaz Kur’an kursuna devam eden bin 400 çocuk, bir yandan Kur’an-ı Kerim öğrenip dini bilgiler edinirken diğer yandan sosyal ve sportif etkinliklere katılarak güzel vakit geçiriyorlar.

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