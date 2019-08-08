Bir camide bin 400 çocuk! Hem Kur’an öğreniyor hem eğleniyorlar
Diyarbakır’daki Hazreti Ali Cami ve Gençlik Merkezi’nde açılan yaz Kur’an kursuna devam eden bin 400 çocuk, bir yandan Kur’an-ı Kerim öğrenip dini bilgiler edinirken diğer yandan sosyal ve sportif etkinliklere katılarak güzel vakit geçiriyorlar.08 Ağustos 2019 Perşembe 10:23
Diyarbakır’daki Hazreti Ali Cami ve Gençlik Merkezi’nde açılan yaz Kur’an kursuna devam eden bin 400 çocuk, bir yandan Kur’an-ı Kerim öğrenip dini bilgiler edinirken diğer yandan sosyal ve sportif etkinliklere katılarak güzel vakit geçiriyorlar.
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