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Siyaset Bir bu eksikti… CHP’den yeni heykel hizmeti (!)
Siyaset

Bir bu eksikti… CHP’den yeni heykel hizmeti (!)

Kuşadası Belediyesi tarafından Bülent Ecevit ve Rahşan Ecevit'in heykeli yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 11:44:00 -
Bir bu eksikti… CHP’den yeni heykel hizmeti (!)

Heykel ve becerisizlik dışında hiçbir şeyle gündeme gelemeyen CHP yine şaşırtmadı...

5 Kasım 2006’da hayatını kaybeden eski Başbakan Bülent Ecevit’in 16’ncı ölüm yıl dönümünde Kuşadası Belediyesi, Başkan Ömer Günel'in talimatıyla Ecevit çiftinin fotoğraf karelerinden birini heykel haline getirdi.

Gazeteci Kadir Can tarafından bir seçim gezisi sırasında çiftin ağaç altında dinlenirken çekilmiş fotoğrafından yola çıkan heykeltıraş Volkan Doğan'ın yaptığı 2 metre uzunluğundaki heykel, Güvercinada Caddesi’nde bulunan Bülent Ecevit Parkı’na yerleştirildi.

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Yorumlar

Cabbar

Kimbilir kaç milyonu cebe indirmişlerdir. Arayan yok. Soran yok. Bilen yok. Sanki çok gerekli faydalı birşey. Bunlara iki türlü oy verilir 1- gerçekten akıl ve ruh sağlığı yerinde olmayanlar 2- Türk ve Müslüman olmayan Türkiye düşmanları.
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