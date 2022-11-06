Bir bu eksikti… CHP’den yeni heykel hizmeti (!)
Kuşadası Belediyesi tarafından Bülent Ecevit ve Rahşan Ecevit'in heykeli yapıldı.
Heykel ve becerisizlik dışında hiçbir şeyle gündeme gelemeyen CHP yine şaşırtmadı...
5 Kasım 2006’da hayatını kaybeden eski Başbakan Bülent Ecevit’in 16’ncı ölüm yıl dönümünde Kuşadası Belediyesi, Başkan Ömer Günel'in talimatıyla Ecevit çiftinin fotoğraf karelerinden birini heykel haline getirdi.
Gazeteci Kadir Can tarafından bir seçim gezisi sırasında çiftin ağaç altında dinlenirken çekilmiş fotoğrafından yola çıkan heykeltıraş Volkan Doğan'ın yaptığı 2 metre uzunluğundaki heykel, Güvercinada Caddesi’nde bulunan Bülent Ecevit Parkı’na yerleştirildi.