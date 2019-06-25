Bir Bilenle Bilge Nesil ödülleri dağıtıldı

Muhammed Yıldırım Osmaniye

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Osmaniye İl Başkanı Mahmut Kahraman’ın önderliğinde, ‘Bir Bilenle Bilge Nesil’ ödül töreni düzenlendi. Ödüllerin dağıtıldığı törende konuşan Başkan Kahraman, “Bu çalışma, gençlerimiz için bir kıvılcıma, medeniyetimizin ihyasında ve inşasında yer alacak öncü nesillerin ortaya çıkmasına vesile olacaktır” dedi.

Emek, hak, özgürlük mücadelesinin yanı sıra, başka sorumluluklarının da olduğunu kaydeden Kahraman, “Bunlardan biri de ‘Bir Bilenle Bilge Nesil’ projesidir. Üyelerimizin bilgi donanımlarıyla, gençlerimizin heyecanıyla beraber bizi nitelikli kılan temel özelliğimiz, inanç değerlerimiz ile insanlığın birikimini mezceden temel felsefemizdir. İsteğimiz, ilmin irfanla buluşması, tecrübenin geleceğe pusula olmasıdır. Bu nedenle, binlerce öğrenciyi kitapla, öğretmenle, bilgiyle, değerlerimizle buluşturuyoruz. İlimizde 13 okul 13 danışman öğretmen ve 140 tane öğrenci ile bu projenin hayata geçmesinde ve devam etmesinde emeği, katkısı olan Genç Memur-Sen yönetimine ve teşkilatlarımıza, öğretmenlerimize, yöneticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.