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Gündem Bir beceriksizlik de İSKİ’den! Liyakat olmayınca böyle oluyor işte!
Gündem

Bir beceriksizlik de İSKİ’den! Liyakat olmayınca böyle oluyor işte!

Yeniakit Publisher
2024-02-28 16:59:00 - 2024-02-28 17:08:28

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbullulara götüremediği hizmet nedeniyle bugün bir vatandaş tramvay altında can verirken, Beyoğlu'nda ise İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında isale borusu patladı, tazyikli su binaların boyunu aştı.

AK Parti'den koltuğu devralmasıyla İstanbul'u 90'lı yıllara götüren Ekrem İmamoğlu, 31 Mart'ın yaklaşmasıyla camilerde namaz şovuyla başladığı seçim çalışmalarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı hayaliyle şehir şehir dolaşıp, hezimetin ardından yeniden İstanbul'a dönen İmamoğlu'nun iş bilmezliği ise vatandaşı çileden çıkartıyor. İETT, metrobüs gibi toplu ulaşım araçlarında meydana gelen arızaların yanı sıra İstanbulluyu, hem araç hem de özellikle iş saatlerinde insan trafiğine mahkum eden İBB Başkanı'nın, CHP'ye peşkeş çektiği ve yolsuzluklarla adı çıkan İSKİ'ye liyakatsiz atamaları beceriksizlikleri de beraberinde getiriyor.

İSKİ kepçeyi vurdu isale borusu patladı

Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde bugün saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, Cinderesi Sokak üzerinde çalışma yapmaya başladı. Bir süre sonra çalışma sırasında isale borusu patladı. Borudan yükselen tazyikli su yaklaşık 10 metre yüksekliğe ulaştı.

Tazyikli su binaların boyunu aştı

Binaların boyunu aşan suya, İSKİ ekipleri kepçeyle müdahale etti. Delinen yer kepçenin ağzıyla tutulurken ardından da su akışı kesildi. Çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.
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