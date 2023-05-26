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Gündem Bir başlığa bakın bir de ilk maddeye! Ümit Özdağ - Kemal Kılıçdaroğlu protokolünde ilginç detay
Gündem

Bir başlığa bakın bir de ilk maddeye! Ümit Özdağ - Kemal Kılıçdaroğlu protokolünde ilginç detay

Yeniakit Publisher
2023-05-26 13:20:00 -
Bir başlığa bakın bir de ilk maddeye! Ümit Özdağ - Kemal Kılıçdaroğlu protokolünde ilginç detay

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan 2. tur seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklarken, iki parti arasında 7 temel ilkeden oluşan bir protokol imzalandı. Özdağ - Kılıçdaroğlu protokolünde ilginç detay hemen dikkat çekti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı. İki parti arasında 7 temel ilkeden oluşan bir protokol imzalandı.

Protokolün kapsamı, "Bu protokol, Zafer Partisi ile Millet İttifakı Bileşenleri arasında, Cumhurbaşkanlığı İkinci tur seçiminde ve sonraki süreçte yapılacak iş birliği esaslarını kapsamaktadır" şeklinde belirlendi.

Başlık, kapsamından farklı

İmzalanan mutabakatının başlığında "Cumhuriyet Halk Partisi ile Zafer Partisi arasında protokol" yazması ise dikkat çekti.

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