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Aktüel Bir bardağı yağları cayır cayır yakıyor
Aktüel

Bir bardağı yağları cayır cayır yakıyor

Yağ yakımını en hızlı destekleyen çaylardan biri de kimyon çayı. Kimyon çayı aç karnına içildiğinde kilo vermeyi sağlıyor. Peki kimyon çayı nasıl yapılır? Kimyon kilo verdiren baharatlardan biri. Peki kimyon çayı nasıl yapılır? İşte yanıtı...

Yeniakit Publisher
2022-02-03 14:15:00 -
Bir bardağı yağları cayır cayır yakıyor

Herkesin yoğun olarak talep ettiği zayıflamak için kullandığı, yağları yakan kimyon çayı bugünlerde çok revaçta. Limon çayı nasıl yapılır, ne işe yarar... İşte faydaları...

Yağ yakan kimyon çayı

Malzemeler

1 çay kaşığı kimyon tohumu

1 çay kaşığı rezene

5 kuru karanfil

Yarım limon

Yapılışı

Sıcak suya kimyon tohumu, rezene tohumu ve karanfili atıp üç dakika demleyin. Süzüp içine yarım limonu sıkın. Yağ yakması için sağlıklı beslenmede ana öğünlerden sonra birer su bardağı içmeniz yeterli.

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