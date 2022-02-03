Bir bardağı yağları cayır cayır yakıyor

Herkesin yoğun olarak talep ettiği zayıflamak için kullandığı, yağları yakan kimyon çayı bugünlerde çok revaçta. Limon çayı nasıl yapılır, ne işe yarar... İşte faydaları...

Yağ yakan kimyon çayı

Malzemeler

1 çay kaşığı kimyon tohumu

1 çay kaşığı rezene

5 kuru karanfil

Yarım limon

Yapılışı

Sıcak suya kimyon tohumu, rezene tohumu ve karanfili atıp üç dakika demleyin. Süzüp içine yarım limonu sıkın. Yağ yakması için sağlıklı beslenmede ana öğünlerden sonra birer su bardağı içmeniz yeterli.