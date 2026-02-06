Bir bacadan çıkan savaş sırrı: Kırılamayan güvercin mesajı

İkinci Dünya Savaşı'nın üzerinden on yıllar geçse de, o dönemin karanlık ve gizemli atmosferinden günümüze şaşırtıcı hikayeler ulaşmaya devam ediyor. Bu hikayelerden belki de en ilginç olanı, 1982 yılında İngiltere’nin Surrey bölgesinde bir evin bacasında tesadüfen gün yüzüne çıkmıştı.

Ev sahibi David Martin, baca temizliği yaptığı sırada bir güvercin iskeletiyle karşılaştı. Kuşun bacağında, küçük kırmızı bir kapsülün içine gizlenmiş şifreli bir mesaj duruyordu. Aradan geçen 40 yılı aşkın süreye rağmen, bu kağıt parçasındaki gizemi dünyanın en iyi şifre çözücüleri bile aydınlatamadı.

CEPHENİN SESSİZ KANATLARI: ULUSAL GÜVERCİN SERVİSİ

Savaş yıllarında telsiz haberleşmesinin riskli olduğu anlarda, İngiltere "Ulusal Güvercin Servisi" adını verdiği devasa bir gönüllü ağına güveniyordu. Tam 250 binden fazla güvercin, mermi yağmuru altında cepheler arasında mekik dokuyarak hayati bilgiler taşıdı. Bu kuşların gösterdiği yararlılık o kadar fazlaydı ki, askeri onur nişanı olan Dickin Madalyası'nın yarısından fazlası bu kanatlı kahramanlara verildi. Surrey’deki bacada bulunan güvercin ise muhtemelen işgal altındaki Avrupa’dan dönerken yorgun düşmüş ve dinlenmek için tünediği bacada hayatını kaybetmişti.

Kapsülün içinden çıkan mesaj, beşerli harf dizilerinden oluşan 27 ayrı gruptan meydana geliyor. İngiliz İstihbarat Teşkilatı GCHQ, bu kodun "tek kullanımlık şifreleme" denilen ve sadece alıcıdaki özel kitapçıkla çözülebilen bir yöntemle yazıldığını belirtiyor. Bu sistem, elinde anahtar kitapçık bulunmayan biri için şifreyi çözülmesini imkansız hale getiriyor. GCHQ uzmanları, bu mesajın o dönemde son derece yüksek bir gizlilik derecesine sahip olduğunu ve sıradan bir istihbarat notu olmadığını vurguluyor.

PROFESYONELLER VE AMATÖRLER KARŞI KARŞIYA

2012 yılında Kanadalı bir amatör şifre çözücü olan Gord Young, bu kodu sadece 17 dakikada çözdüğünü iddia edince tartışmalar yeniden alevlendi. Young'a göre mesaj, Normandiya'daki Alman panzerlerinin konumunu bildiren Çavuş William Stott tarafından yazılmıştı. Ancak Bletchley Park ve GCHQ uzmanları bu iddiaya sert bir dille karşı çıktı. Uzmanlar, düşman tarafından bilinen eski sistemlerin böyle kritik bir operasyonda kullanılmasının askeri açıdan intihar anlamına geldiğini savunuyor.

Bugüne kadar yüzlerce çözüm önerisi sunulsa da, resmi makamlar henüz hiçbirini onaylamadı. Küçük bir kuşun bacağında taşıdığı bu gizemli mesaj, İkinci Dünya Savaşı’nın hala aydınlanmamış en büyük askeri bulmacalarından biri olarak kalmaya devam ediyor.