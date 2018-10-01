Bir babanın en zor anı… Geri geri gelirken…
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine otomobili ile geri manevra yapan sürücü 1.5 yaşındaki kız çoçuğunun ölümüne neden oldu.01 Ekim 2018 Pazartesi 06:34
Olay öğleden sonra Siverek'e 45 kilometre uzaklıkta bulunan Gürekar mahallesinde meydana geldi.
Mehmet Ali Bağdaş evin önüne park etmek istediği otomobili ile geri manevra yaparken bahçede bulunan 1.5 yaşındaki Hülya Bağdaş’ı ezdi. Yakınları tarafından otomobilin altından çıkarılan küçük Hülya, çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Acil serviste doktorların müdahalesine rağmen talihsiz Hülya kurtarılamadı. Küçük kızın cesedi otopsi için morga konulurken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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