  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bir ayda 6 ferdini Kovid-19'dan kaybeden aileden "cenazelerde dikkatli olun" çağrısı
Aktüel

Bir ayda 6 ferdini Kovid-19'dan kaybeden aileden "cenazelerde dikkatli olun" çağrısı

Rize'nin Güneysu ilçesinde "Genç" ailesinden ilk vefat eden Burak Genç'in cenaze törenine katılan ve daha sonra Kovid-19 testi pozitif çıkan 12 kişiden 6'sı bir ay içerisinde hayatını kaybetti - Dün vefat eden Fatma Duman'ın eşi Muhammet Duman: - "Yeğenimiz İstanbul'da öldükten ve buraya geldikten sonra maalesef tabut açılıyor ve ondan sonra hastalık birçok kimseye bulaştı"

Yeniakit Publisher
2020-12-18 11:37:56 -
Bir ayda 6 ferdini Kovid-19'dan kaybeden aileden "cenazelerde dikkatli olun" çağrısı

RİZE (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI - Rize'de aynı aileden altıncı kişi, bir ay içinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

İstanbul'da yaşayan ve bir ay önce Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 24 yaşındaki Burak Genç, memleketi Güneysu ilçesine bağlı Gürgen köyünde toprağa verildi.

Genç'in aynı hastalıktan tedavi gören babası Muhammet Genç (49) de 4 gün sonra vefat edince cenazesi oğlunun yanına defnedildi.

Burak Genç'in cenaze törenine katılan akrabalarından 12'sinin Kovid-19 belirtileri göstermeleri yapılan testlerin pozitif çıkmasının ardından tedavilerine başlanan aile bireylerinden Bünyamin Genç (36) 1 Aralık'ta yaşamını yitirdi. Tedavisi hastanede yapılan ve oğlunun vefat haberi saklanan baba Ali Genç (58) ise 11 Aralık'ta Kovid-19'a yenik düştü.

Muhammet Genç'in ağabeyi İbrahim Genç (53), 4 Aralık'ta hayatını kaybetti ve kardeşi ile yeğeninin yanına defnedildi.

Genç ailesi, Kovid-19 sebebiyle son acıyı ise 17 Aralık'ta yaşadı. Ağabeyi Ali Genç'i toprağa veren Fatma Duman, 53 yaşında tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Fatma Duman'ın kız kardeşi Aysel Peçe'nin ise İstanbul'daki bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Fatma Duman'ın eşi Muhammet Duman, AA muhabirine, 36 yıllık hayat arkadaşını toprağa koyması nedeniyle acısının çok büyük olduğunu anlattı.

Genç ailesinden 29 gün içerisinde altıncı cenazeyi defnettiklerini ifade eden Duman, "Aşının bir an önce başlamasını istiyorum. Milletimiz perişan olmasın, yuvalar yıkılmasın. Ufak baldızım 46 yaşında aynı hastalıktan yatıyor. Belki de bu akşam haberini alacağız." dedi.

Aşının herkes tarafından vurulması gerektiğini belirten Duman, "Benim içim yanıyor, başkalarının içi yanmasın. Kayınımı gömdüm, torunumu gömdüm. Bacanağımı, bir torunumu daha gömdüm. Dayımın oğlunu gömdüm. Aşıyla birlikte millet belki ferahlar." diye konuştu.

- İlk cenazenin açıldığı iddiası

Salgında dayısı ve kuzenleri ölen Mustafa Duman, çok zor bir imtihandan geçtiklerini aktardı.

Ailede Kovid-19 nedeniyle ölümü gerçekleşen ilk kişinin Burak Genç olduğunu vurgulayan Duman, "İlk yeğenimiz İstanbul'da öldükten ve buraya geldikten sonra maalesef burada tabut açılıyor. Açıldıktan sonra benim abim ve ölen yengem orada bulundu. Büyük ihtimalle oradan Kovid hastalığını aldılar. Ufak rahatsızlığı vardı. İki haftadır yoğun bakımdaydı. Bu sabah kaybettik." şeklinde konuştu.

Mustafa Duman, "Niye açıyorsun cenazeyi? Niye açılıyor. İnsanlar perişan oldu. Ufak kardeşi de pozitif İstanbul'da yoğun bakımda. Belki onu da kaybedeceğiz. Çok üzücü içimiz hep yanıyor. Bir ay içerisinde bir aileden 6 kişi." dedi.

Kendisinin çift maske taktığını ve hiç çıkarmadığını aktaran Duman, "Kimseye bulaştırmamak için dikkat ediyoruz. Dezenfekte cebimizde, her şey cebimizde. Halen bize hayal geliyor. Bir akrabadan altı kişi. Aile neredeyse sönmek üzere." ifadelerini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nevşin Mengü'den ahlaksız sözler!
Medya

Nevşin Mengü'den ahlaksız sözler! "Göreviniz öğrencilerin seks hayatını..."

Islak saçlarıyla ekran karşısında yorumlarda bulunmasıyla bilinen CHP'li sunucu Nevşin Mengü, yetişkin olarak değerlendirdiği öğrencilerin ü..
Buna ne diyecekler? İP'e olay soru
Gündem

Buna ne diyecekler? İP'e olay soru

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İP Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'nun CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklamasına tepki göste..
ABD'den bir yaptırım açıklaması daha! Pompeo'dan akıllara zarar çıkış
Dünya

ABD'den bir yaptırım açıklaması daha! Pompeo'dan akıllara zarar çıkış

ABD'den Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına tepkiler sürerken Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya yakın isimlerden Cale Brown'dan akıllara zara..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay