Bir avuç mücahit, siyonist Biden'ın aklını aldı!

ABD Başkanı Joe Biden, "Hamas gibi teröristlerin ve Putin gibi bir tiranın kazanmasına izin veremeyiz" dedi.

Başkan Joe Biden ABD'de televizyonların en çok izlendiği saatte yayınlanan konuşmasında, Ukrayna’nın ve İsrail’in başarılı olmasının sağlanmasının ABD’nin ulusal güvenliği için hayati önem taşıdığını söyledi.

ABD Başkanı, 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısı ve İsrail'in Gazze'yi hedef almasının ardından bölgeye ziyareti sırasında verdiği mesajları anlattı.

Hamas'ın Filistinlileri temsil etmediğini söyleyen Biden, Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas'a ABD'nin Filistinlilerin kendi geleceğini tayin etme hakkına destek vermeye bağlı olduğunu söylediğini belirtti.

Biden, "İsrail'de söylediğim gibi, ne kadar zor olsa da, barıştan vazgeçemeyiz. İki devletli çözümden vazgeçemeyiz. İsrail ve Filistinliler eşit şekilde güvenlik, onur ve barış içinde yaşamayı hak ediyor" dedi.

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ABD Başkanı, İsrail'in roketleri havada etkisiz hale getirmek için kullandığı Demir Kubbe savunma sisteminin "İsrail semalarını korumaya devam etmesinin" sağlanacağını belirtti.

Biden, "Hamas ve Putin farklı tehditleri temsil ediyorlar ama şu yönleri ortak: İkisi de yanı başındaki bir demokrasiyi tamamen yok etmek istiyor" ifadelerini kullandı.

Biden hem İsrail hem de Ukrayna'ya askeri destek için Kongre'den bütçe talep ederken, bu iki ülkeye desteğin Amerika'nın ulusal güvenliği için önem taşıdığını vurguladı.

Biden, “Bu çatışmaların çok uzakta gibi göründüğünü biliyorum. 'Bu Amerika için neden önemli?' diye sormak doğal. Tarih bize teröristlerin terör için, diktatörler de saldırganlıkları için bir bedel ödemediğinde, onların daha fazla kaos, ölüm ve yıkıma yol açtığını öğretti. Putin’in güç ve Ukrayna’nın kontrolü için iştahını durdurmazsak, kendisini Ukrayna ile sınırlı tutmayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Amerika'nın Sesi