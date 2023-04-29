Bir avuç kalabalık toplayan İmamoğlu'nu dumura uğratan pankart!

Tarihin en önemli seçimlerine sayılı günler kala son sürat devam eden çalışmalar kapsamında, halk buluşmaları sürüyor.

Bu kapsamda Millet İttifakı cephesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile programlara katılıyor.

Bugün ise İmamoğlu'nun duraklarından biri Antalya oldu.

Alanya ilçesinde geçen İBB Başkanı, seçim otobüsüyle giriş yaptığı sırada bir grup ülkücü grup tarafından protesto edildi.

Burada İmamoğlu'na 'Selahattin Demirtaş teröristtir' yazılı pankart açan grup dikkat çekti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ardından sloganlar da atan grup, seçim otobüsünün geçişinin ardından sessizce dağıldı.