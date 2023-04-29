Bir avuç kalabalık toplayan İmamoğlu'nu dumura uğratan pankart!
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un sorunlarıyla uğraşmak yerine Kılıçdaroğlu için mitingden mitinge koşuyor. Gittiği şehirlerde zar zor insan toplayan İmamoğlu, protestolarla da uğraşmak zorunda kalıyor. Son olarak Antalya'da vatandaşlar, açtıkları pankartla İmamoğlu ve avanesini şoka soktu.
Tarihin en önemli seçimlerine sayılı günler kala son sürat devam eden çalışmalar kapsamında, halk buluşmaları sürüyor.
Bu kapsamda Millet İttifakı cephesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile programlara katılıyor.
Bugün ise İmamoğlu'nun duraklarından biri Antalya oldu.
Alanya ilçesinde geçen İBB Başkanı, seçim otobüsüyle giriş yaptığı sırada bir grup ülkücü grup tarafından protesto edildi.
Burada İmamoğlu'na 'Selahattin Demirtaş teröristtir' yazılı pankart açan grup dikkat çekti.
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Ardından sloganlar da atan grup, seçim otobüsünün geçişinin ardından sessizce dağıldı.
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