Bir avuç elit kesim ya da bir askeri vesayet... Biz bu cumhuriyet tanımını reddediyoruz
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Cumhuriyetçi kesimin anti demokratik yaklaşımlarını hatırlatarak, "Bu bunları reddederek bir cumhuriyet tanımı yapıyoruz, onun da hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.
Akit TV'de Fatin Dağıstanlı'nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, bugün 96'ıncı yılı olan Cumhuriyet'e dair dikkat çeken yorumlarda bulunuldu.
Türkiye'de Cumhuriyetçi geçinen darbeciler ve halkı aşağı gören elit kesime dikkat çeken Karahasanoğlu, "Bu bunları reddederek bir cumhuriyet tanımı yapıyoruz, onun da hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi. Karahasanoğlu'nun konuşması şu şekilde: