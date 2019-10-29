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Siyaset

Bir avuç elit kesim ya da bir askeri vesayet... Biz bu cumhuriyet tanımını reddediyoruz

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Cumhuriyetçi kesimin anti demokratik yaklaşımlarını hatırlatarak, "Bu bunları reddederek bir cumhuriyet tanımı yapıyoruz, onun da hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.

2019-10-29 15:26:00 -
Bir avuç elit kesim ya da bir askeri vesayet... Biz bu cumhuriyet tanımını reddediyoruz

Akit TV'de Fatin Dağıstanlı'nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, bugün 96'ıncı yılı olan Cumhuriyet'e dair dikkat çeken yorumlarda bulunuldu.

Türkiye'de Cumhuriyetçi geçinen darbeciler ve halkı aşağı gören elit kesime dikkat çeken Karahasanoğlu, "Bu bunları reddederek bir cumhuriyet tanımı yapıyoruz, onun da hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi. Karahasanoğlu'nun konuşması şu şekilde:

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Yorumlar

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Sen asla ve kata türk olamassın müslümanda olamassın sen belumadalsın
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17-25 hırsızlık diye çıktık ortaya, o gün başarsaydık, dindar rolü ile hainliği yaacaktık. başaramadık. şimdi...

Senin tanımın arap bedevi anlayışı şeriat hukuku hakim olan desbot rejimin ta kendisdir bizde bu çağdışı alayışı kabul etmiyoruz senin olsun
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