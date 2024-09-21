Bir atama kargaşası! Bakan Tekin'den dikkat çeken açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CNN TÜRK canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Tekin, öğretmen atamalarını Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'ndaki bir kişinin yanlışlıkla açtığını belirtirken soruşturma açıldığını söyledi.

Bakın Tekin'in açıklaması şöyle:

"Sınav sonuçları açıldı-kapandı meselesi... Sistemi açmakla yetkili arkadaşlarımız var. Onlar e-Devlet entegrasyonunu yapmakla sorumlular. Bir tuşa bastıklarında e-Devlet'te gözükür hale gelecek notlar. Biz burada şunu söylemiştik, "Danıştay'ın burada bir kararını bekliyoruz. Çünkü Danıştay'ın kararına göre, mülakatın yüzde 100'üyle ya da yüzde 20'siyle atama yapacağız.

Bu bizim tüm süreci etkileyeceği için Danıştay kararını bekleyeceğimizi söylemiştik. Fakat önceki gün Bilgi İşlem Daire Başkanlığındaki bir arkadaşımız sistemin verilerini e-Devlet'e açmış. İyi niyetle mi yaptı kötü niyetle mi onunla ilgili soruşturma yürüteceğiz. Soruşturma açıldı. Onu merak ediyorum ben de niye diye... Ve ben televizyon yayınlarında, toplantılarda 'Bunu bekliyoruz' dememe rağmen..."

"SONUÇLAR YANLIŞLIKLA AÇILDI"

Öğretmen atama sonuçları yanlışlıkla açıldı. Bilgi işlemdeki kişi hakkında soruşturma​ başlatıldı"

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