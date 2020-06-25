"Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız" kampanyasında 717 milyon 63 bin 102 lira yardım toplandı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Soylu, "Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız" kampanyasında 717 milyon 63 bin 102 lira yardım toplandığını bildirdi.

Bakan Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığında gerçekleştirilen "Sivil Toplum Kuruluşları (STK) İdlib İstişare Toplantısı"na katıldı. Toplantının başında STK temsilcileri, İdlib'de yürüttükleri çalışmaları anlattı, bazı önerilerde bulundu.

Soylu, toplantıda yaptığı konuşmada, 13 Ocak'ta kamuoyuna duyurulan "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" kampanyasının ikinci fazı dolayısıyla bir araya geldiklerini söyledi. Hatay'da 2 hafta önce gerçekleştirilen toplantıda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İdlib'de 20 bin briket evin bitirilmesi talimatı verdiği anımsatan Soylu, toplantıda AFAD ve STK'lerin ortaya koyduğu taahhütlerle bu sayıyı 30 bin 785'e çıkarttıklarını ifade etti.

- Hedef 50 bin briket ev

Yapılması taahhüt edilen evlerden 20 bininin projelendirildiğini belirten Soylu, "Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz söz de bu 20 bin evin temmuz ayı sonuna kadar bitirileceğiydi. Şu ana kadar bitirilen ev sayısı da 10 bin 762. Cumhurbaşkanımıza İdlib'den dönüşte arz ettiğimde hem sizin hem bizim hem de bağışsever vatandaşımız üzerine bir yük daha vermiş olduk ve hedefi 50 bine çıkardık. Kış gelene kadar Cumhurbaşkanı'mızın 50 bin hedefi tamamlamamız konusunda bize duası, gönüllülüğü, katkısı ve desteği var." dedi.

Birleşmiş Milletler'in 2016'daki tahminine göre Suriye İç Savaşı'nda 400 bin insanın hayatını kaybettiğini, Suriye'deki konutların yüzde 31'inin zarar gördüğü veya yıkıldığını belirten Soylu, Suriye'nin dünyada en fazla mülteci üreten 5 ülkeden biri olduğunu ve 3,6 milyon Suriyelinin Türkiye'de yaşadığını bildirdi.

Türkiye'den başka hiçbir ülkenin bu karanlık tabloya bir umut olma gayretinde olmadığına işaret eden Soylu, İdlib'e yaptığı ziyarette gördüğü manzara karşısında giydiği elbiseden, yediği yemekten, yattığı yataktan ve yaşadığı lüksten hicap ettiğini ifade etti.

Soylu, STK'lerin ihtiyaç duyulan bölgelerde yaptıkları çalışmaların çok kıymetli olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu çalışmalardan memnuniyet ve onur duyduğuna ilişkin ifadelerini aktardı.

- İdlib'in nüfusu 3,7 milyona ulaştı

Suriye rejiminin, 2018'de "10 numaralı kanun" olarak bilinen bir kanun çıkartarak tehcir edilen sivillerin taşınmaz mallarına dahi el koyduğunu hatırlatan Soylu, hiçbir akıl, politik hesap, medeniyet standardıyla örtüşmeyen ve hiçbir vicdana sığmayacak halin ne yazık ki bölgede devam ettiğini kaydetti. Yurtlarından kaçmak zorunda kalan, malları, evleri, ocakları ellerinden alınan insanların son sığınma noktasının İdlib olduğunu belirten Soylu, iç savaş öncesinde 1,5 milyon kişinin yaşadığı İdlib'in nüfusunun savaş süresince yoğun bir göç alarak 3,7 milyon ulaştığını dile getirdi. Soylu, 1 Aralık 2019'dan 2020 yılı mart ayı başında ilan edilen ateşkese kadar yaklaşık 1 milyon kişinin yerinden edildiğini, nüfus hareketinin en tepe noktaya ulaştığını bildirdi.

Göç edenlerin yüzde 81'inin kadın ve çocuk olduğunu belirten Soylu, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki kamplarda halen 1 milyon 146 bin 527 kişinin yaşadığı bilgisini paylaştı.

- "Aziz milletimiz, insanlığın onurunu kurtarmıştır"

Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:​

"Virüs gündemi sebebiyle dünya kamuoyunun geri plana attığı bu meselede, sınırımızın hemen yanı başında halen büyük bir insanlık dramı yaşanmaktadır. Bu insanlara el uzatan, bu meseleyi dert eden, umut olan tek ülke Türkiye'dir. Bu coğrafyanın devlet düzeni, devlet geleneği en sağlam, merhameti en yüksek müslüman ülkesi Türkiye, bu mesele için de söz söyleyen, adım atan tek ülkedir. Şurası açıktır ki eğer Türkiye bu meseleye sırt çevirseydi, sınırlarını kapatıp bu insanlara el uzatmasaydı burada yaşanacakların utancı tüm dünyaya yeterdi. Aziz milletimiz, bu meseleye el uzatmakla hem kendi inancına, imanına, vicdanına, geçmişine, töresine, ahlakına ve komşuluğuna uygun olanı yapmıştır hem de insanlığın onurunu kurtarmıştır. Allah herkesten razı olsun. Kampanyaya başladığımız ilk tarih olan 13 Ocak'tan itibaren 164 milyon 103 bin 244 lirası nakdi, 552 milyon 959 bin 858 lirası da ayni olmak üzere toplam 717 milyon 63 bin 102 lira yardım toplanmıştır. Bu büyük bir alicenaplıktır. Milletimize, buna aracılık eden buradaki sivil toplum kuruluşlarımıza medyunuşükranız."

"Biz bu bölgeye petrol gözlüğüyle bakmıyoruz. Elimizde petrol haritalarıyla terör örgütleriyle pazarlık yapmıyoruz." diyen Soylu, Türkiye'nin işinin bir sebepten gadre uğramış evlatlar ve insanoğluyla olduğunu ifade etti.

- Briket evlerin su ve kanalizasyon işlerini Bakanlık yapacak

AFAD ve STK'ler için İdlib bölgesinde 13 alan tahsis edildiğine işaret eden Soylu, "Zemin iyileştirmeleri AFAD tarafından yapılan bu alanlarda briket ev inşaatı faaliyetleri, çadır kurulumları, su sondajı gibi çalışmalar başlamıştır ve devam etmektedir. Bundan sonra yapılacak evlerin su ve kanalizasyon işlerini de 'Bizler gerçekleştireceğiz.' diye söz verdik." diye konuştu.

Avrupa'nın briket evlerin yapımı konusunda destek olacağını söylemesine rağmen bu konuda bir yardımın ulaştırılmadığını aktaran Soylu, bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kendi göbeğimizi kendimiz keselim." dediğini söyledi. Soylu, şunları kaydetti:

"İdlib'de Sayın Cumhurbaşkanımızı telefonla aradığımızda bana 'Çadırlarla briket evler arasınaki fark ne kadar?' diye sordu. 'Ben 100 yıl diyeyim' dedim. Ama en iyisini arkadaşımız ifade etti. Çadırlarda sırtını dayayacak bir duvar yok. İnsanlar 10 yıldır sırtını dayayacak bir duvar bulamıyorlardı ama briket evlerde sırtını dayayacak bir duvar bulacaklar. Bu da Türkiye ve insanlarımız sayesinde. Bu büyük bir kıymettir. Türkiye orada umudu korumaktadır. O umudu korumaya devam etmeliyiz. Maalesef Avrupa, Batı medeniyeti, her zaman olduğu gibi insanlığa sırtını dönmüştür. Aramızdaki fark şudur, biz onlara sırtlarını dayayacakları ev yapıyoruz."

- Bakan Soylu ile eşinden 20 briket ev sözü

İdlib kampanyasına destek vermeye devam çağrısında bulunan Soylu, 5 bin briket ev yaptırılması için 81 il valiliğine talimat verdi.

Soylu, eşiyle birlikte İdlib'de 20 briket ev yaptırma taahhüdünde bulundu.

Toplantıya katılan STK temsilcileri de daha önce yapmayı taahhüt ettikleri ev sayılarını güncelleyerek yükseltti.